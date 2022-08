Hartog und van der Voort überzeugen Assen-Fans

Beim ihrem IDM-Heimrennen auf dem TT Circuit überzeugten Rob Hartog in der IDM Superbike und Melvin van der Voort . Hartog schaffte den Sprung aufs Podest zwar nicht, der 17-jährige van der Voort gleich doppelt.

Das Team SWPN, Partner der Stichting Zorgeloos Kind, hatte eine tolle IDM-Heimrunde in Assen. Melvin van der Voort schaffte seinen ersten Podestplatz in der IDM Supersport. Der 17-Jährige wurde zweimal Zweiter und war damit in beiden Rennen der beste IDM-Pilot. Er musste sich nur Glenn van Straalen, dem Gast aus der Supersport-WM, beugen.

Rob Hartog, der das Team in der IDM Superbike vertritt, schaffte es ebenfalls, sich für die erste Startreihe zu qualifizieren. Bei den IDM-Superbike-Rennen belegte er die Plätze vier und fünf.

Hartog hatte einen starken Start im ersten Rennen und ging als Zweiter in die Haarnadelkurve. Dann fand der 30-Jährige nicht mehr in seinen Rhythmus und fiel auf den fünften Platz zurück. Etwa zur Hälfte des Rennens konnte sich Hartog wieder erholen und lieferte sich einen spannenden Kampf um den letzten Podiumsplatz. Nach einem schönen Überholmanöver kam Hartog auf dem vierten Platz ins Ziel. Da ein Gastfahrer vor Hartog ins Ziel kam, erhielt er Punkte für den dritten Platz. In der Anfangsphase des zweiten Rennens, Hartog war von der Pole-Position gestartet, übernahm er die Führung. Dann kam es zu einem spannenden Kampf an der Spitze. Am Ende des Rennens verpasste Hartog das Podium nur knapp und wurde Fünfter. Dieses Mal erhielt er Punkte für den vierten Platz.

«Ich habe ein etwas zwiespältiges Gefühl, was das Wochenende angeht», meinte er anschließend. «Im Training lief es super und mit meiner 1:38,1 im Qualifying war ich sehr zufrieden. Ein Podiumsplatz war auch realistisch und ich hätte ihn gerne vor heimischem Publikum erreicht, aber es hat in den Rennen einfach nicht geklappt. Aber die Ergebnisse sind sicherlich nicht schlecht. Wir haben gute Punkte geholt und sind in der Tabelle auf den dritten Platz vorgerückt. Ich möchte dem Team für seine harte Arbeit danken und allen Partnern und Fans, die nach Assen gekommen sind,»

Van der Voort übernahm in der ersten Runde des ersten IDM Supersport-Rennens die Führung im Stekkenwal. Es war das erste Mal, dass die 17-jährige Reiterin in dieser Klasse die Führung übernahm. Der SWPN-Fahrer setzte sich von der IDM-Konkurrenz ab, nur WM-Fahrer Van Straalen konnte ihn vier Runden vor Schluss noch einholen und überholen. Van der Voort überquerte die Ziellinie nach seiner großartigen Leistung als Zweiter. Dies war sein erster Podiumsplatz in der IDM Supersport und er holte auch die maximalen 25 Punkte für die Meisterschaft, da Van Straalen als Gastfahrer keine Punkte bekam. Das zweite Rennen von Van der Voort war sogar noch besser. Wieder übernahm er in der ersten Runde die Führung. In der zehnten von 13 Runden war Van Straalen der einzige Fahrer, dem es gelang, ihn zu überholen.»

«Es war ein tolles Wochenende», versicherte van der Voort. «Im Training war das Gefühl und die Pace schon sehr gut und das konnten wir auch in den Rennen zeigen. In beiden Rennen konnte ich mich von den regulären IDM-Fahrern absetzen. Ich konnte meine Rundenzeiten sehr konstant halten. Glenn war einfach ein bisschen zu schnell, aber zweimal auf dem Podium zu stehen und bei meinem Heimrennen die maximale Punktzahl zu erreichen, ist natürlich toll. Ich möchte mich bei der Mannschaft und natürlich bei allen Zuschauern bedanken.»