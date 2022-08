Die Assen-Wetten der Ex-IDM-Piloten: Reiti oder Baz?

Wenn die ehemaligen IDM Superbike-Piloten auf das IDM-Wochenende wetten, fallen stets die Namen Markus Reiterberger und Florian Alt. Beim Assen-Treffen kommt mit WM-Pilot Baz noch ein dritter Kandidat dazu.

Einige Fahrer werden in diesem Jahr nicht mehr in der Startaufstellung stehen. Für eine nicht repräsentative SPEEDWEEK.com-Umfrage waren sie aber dennoch sofort bereit. Frage: Gesetzt den Fall, du hättest 50 Euro zum Verwetten übrig. Auf wen und warum würdest du dein Geld setzen und was machst du selber an diesem Wochenende?

Symbolische Wetten der Ex-Piloten

Marc Moser



«Ich selber spiele an dem Wochenende bei einem Golf-Turnier mit. Und Loris Baz? Ja ich weiß, aber ich setze mein Geld dennoch bei beiden Rennen auf Markus Reiterberger.»

Dominic Schmitter



«Wir haben das gesamte Wochenende mit Freunden verplant. Wir gehen zu zwei Partys und haben Spaß und genießen das Leben. Mein Geld würde ich zwischen Loris Baz und Reiti verwetten. Das wird sehr spannend werden.»

Nico Thöni



«Ich denke, in Assen wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Reiti und Flo. Mein Tipp: Reiti gewinnt eins und Flo gewinnt eins. Und Loris Baz? Oh genau. Dann wird es ein ganz enger Dreikampf. Wobei ich dann auf Reiti und Baz tippe. Ich selber war letztes Wochenende mit dem Team Bolliger in Le Castellet testen und habe jetzt frei.»

Marco Fetz



«Puh, schwierig dieses mal. Ich würde einmal auf Flo setzen und einmal auf Baz. Reiterberger wird sicherlich auch vorne mitspielen, könnte spannend werden. Ich selber mache am Wochenende leider nicht so viel. Ich werde das IDM-Wochenende natürlich wie jedes andere Wochenende verfolgen und Daumen drücken fürs Wilbers BMW Racing Team.»

Christof Höfer



«Reiterberger! Ich denke Reiti ist einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste BMW-Pilot, den wir in der Weltelite haben, und ich bin mir sicher, er wird sich auch in Assen gegen die WM-Jungs durchsetzen.»

Nicht auf dem Zettel

Es fehlen einige Fahrer beim Blick auf die aktuelle Teilnehmerliste der IDM Superbike. Den IDM-Dienst quittiert haben Ilya Mikhalchik, Valentine Debise und Alex Polita. Auch von den Gastfahrern des Vorjahres ist keiner in der Permanent-Liste 2022 dabei: Jan Bühn, Luca Vitali, Janusch Prokop, Marc Reiner Schmidt, Julian Trummer. Jan Schmidt, Gerold Gesselbauer, Kevin Sieder, Harald Huber und Thomas Hainthaler.

Neu auf dem Zettel

Gabriel Noderer ist neu in der IDM Superbike dabei, fällt in Assen aber wegen einer Corona-Infektion aus, und steigt wie Paul Fröde und Come Geenen aus der Supersport-Klasse auf. Auch neu dabei mit einer permanenten Einschreibung sind Sandro Wagner und Daniel Rubin. Prominentester Rückkehrer in der IDM 2022 ist Markus Reiterberger.

Der aktuelle Zettel

#4 Ricardo Brink (NLD), RR Socia Racing Team, BMW M 1000 RR

#7 Kamil Krzemien (POL), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#11 Leon Langstädtler (DEU), F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA, BMW S 1000 RR

#19 Julian Puffe (DEU), GERT56, BMW M 1000 RR

#25 Max Schmidt (DEU), Hertrampf MO Yamaha Racing,Yamaha YZF-R1M

#27 Come Geenen (BEL), Vigenon Racing Team, BMW S 1000 RR

#28 Markus Reiterberger (DEU), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#35 Jonathan Nessjoen (NOR), Yamaha Team Scandinavia, Yamaha YZF-R1

#36 Marc Neumann (DEU), Neumann Racing, BMW M 1000 RR

#37 Paul Fröde (DEU), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#39 Sandro Wagner (DEU), MotoLife, BMW M 1000 RR

#41 Philipp Steinmayr (AUS), Eder Racing, Yamaha YZF-R1M

#45 Jeroen Hilster (NLD), RR Socia Racing Team NL, BMW, M 1000 RR

#47 Rob Hartog (NLD), Team SWPN, Yamaha YZF-R1M

#55 Pepijn Bijsterbosch (NLD), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#63 Leandro Mercado (ARG), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#66 Florian Alt (DEU), Wilbers-BMW-Racing, BMW M 1000 RR

#74 Daniel Rubin (DEU), Rubin Racing Team, Yamaha YZF-R1M

#76 Loris Baz (FRA), Bonovo Action BMW, BMW M 1000 RR

#85 Björn Stuppi (DEU), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#91 Bastien Mackels (BEL), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki ZX-10RR