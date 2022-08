Bonovo-Chefetage happy mit Baz und IDM-Ausflug

Seinen Ursprung hat das Team Bonovo action BMW Racing um Besitzer Jürgen Röder und Manager Michael Galinski in der IDM Superbike. In Assen schickten sie WM-Pilot Loris Baz ins Rennen, der ebenfalls Spaß hatte.

Die Siege kassierte bei den IDM-Läufen in Assen zwar BMW-Kollege Markus Reiterberger, doch WM-Gast Loris Baz hatte trotz seinen beiden zweiten Plätzen sichtlich Spaß an dem Sommer-Ausflug in die nationale Liga. Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.

«Das Wochenende war für uns in jeder Hinsicht ein voller Erfolg», erklärt Jürgen Röder (Bonovo action BMW Racing, Teambesitzer). «Wir haben das gemacht, was man von uns erwartet hat. Wir haben tolle Rennen geliefert und hatten super Kämpfe mit Markus und Co. Loris hat am Freitag zum ersten Mal auf diesem Motorrad gesessen und dafür hat er wirklich eine starke Leistung erbracht. Im ersten Rennen lag er gerade einmal wenige Hundertstelsekunden hinter Reiti und im zweiten Rennen ebenso nur eine Sekunde. Das war eine super Leistung.»

«Er hat richtig gestrahlt, viele Leute haben uns gesagt, wie toll es war, dass wir da waren», freut sich Röder mit seinem Fahrer. «Das bereichert die IDM-Szene ungemein. Von daher, war es wie ein ‚Heim-Kommen‘. Wir kannten die Leute von den Jahren zuvor und es war toll zu sehen, wie wir mit offenen Armen von der IDM empfangen wurden. Wir waren sportlich und auch mit der Aufstellung der IDM von der Live-Übertragung bis hin zu den spannenden Rennen sehr zufrieden. Es war ein toller Erfolg und für Loris auch schön, einmal durchzuatmen, schöne Rennen zu fahren und zwei Mal auf Platz 2 zu landen.»

Auch Michael Galinski (Bonovo action BMW Racing, Teammanager) traf in Assen zahlreiche vertraute Gesichter. «Das war für uns rundum ein gelungenes Wochenende», meint auch er. «Wir haben die Sommerpause einfach mal genutzt, um dahin zurückzukehren, wo wir herkommen, aus der IDM. Wir haben uns wirklich gefreut, alle wiederzusehen und ich denke, die meisten haben sich auch über uns gefreut. Herzlichen Glückwunsch an Markus Reiterberger zum vierten Titelgewinn der Superbike in der IDM.»

«Von unserer Seite her waren die beiden zweiten Plätze das bestmögliche Resultat, das wir an diesem Wochenende holen konnten. Wir hatten das Motorrad in einer Woche zusammengebaut und natürlich gibt es noch einige Verbesserungen, die man innerhalb des IDM-Reglements machen kann. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir Loris ein Motorrad hinstellen, das absolut auf dem top-Niveau der IDM ist, sollten wir noch einmal zurückkommen. Trotzdem hat es uns wirklich Spaß gemacht hier. Loris hat gekämpft und gezeigt, dass er Lust hat, Rennen zu fahren und wir sind glücklich mit ihm. Jetzt schauen wir nach vorn zum nächsten Test, damit wir auch in der Weltmeisterschaft weiter vorwärtskommen.»