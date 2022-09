IDM Red Bull Ring 2022: Der Plan am Samstag

In den IDM-Soloklassen und der IDM Sidecar stehen die Qualifyings auf dem Plan. Für die 300er-Abteilung und die Seitenwagen steht am Nachmittag jeweils das erste Rennen an. Ab 14.05 Uhr gibt es Live-Bilder.

Die IDM ist beim sechsten der sieben Renn-Wochenenden angekommen. In der Superbike-Kategorie ist der Titel bereits an BMW-Pilot Markus Reiterberger vergeben. Beim Rest ist noch alles offen.

Der Titelkampf

Eine Titelentscheidung in der IDM Supersport 300 kann es heute beim ersten Rennen nicht gegen. Hundert Punkte sind bei den letzten verbleibenden Veranstaltungen insgesamt noch im Angebot. Die ersten 25 werden am Samstagnachmittag verteilt. Vorne liegt vorab der Österreicher Leo Rammerstorfer mit 158 Punkten. Einen Zähler dahinter taucht aber gleich Marvin Siebdrath auf. Dahinter reihen sich Lennox Lehmann mit 139, Walid Khan-Soppe mit 113 und Mate Szamado mit 97 Punkten auf.

Die Anreise

Von Wien: über die A2 Richtung Graz; S6 Richtung Bruck/Mur/Semmering/Neunkirchen West; Knoten St. Michael, Wechsel auf die S36 Richtung Klagenfurt/Knittelfeld/Judenburg; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg – 1. links abbiegen, 2. links abbiegen auf die L503, nach ca. 2 km rechts abbiegen.

Von Graz: über die A9 Richtung Salzburg; Knoten St. Michael, Wechsel auf die S36 Richtung Klagenfurt/Knittelfeld/Judenburg; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg – 1. links abbiegen, 2. links abbiegen auf die L503, nach ca. 2 km rechts abbiegen.

Von Klagenfurt: über die A2 Richtung Graz/Wien; Abfahrt Bad St. Leonhard Richtung Zeltweg; B78 Richtung Zeltweg; S36 Richtung Graz/Wien; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg – 1. links abbiegen, 2. links abbiegen auf die L503, nach ca. 2 km rechts abbiegen.

Von Salzburg: über die A1 Richtung Wien/Linz; Knoten Voralpenkreuz Richtung Graz auf die A9; Knoten St. Michael, Wechsel auf die S36 Richtung Klagenfurt/Knittelfeld/Judenburg; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg – 1. links abbiegen, 2. links abbiegen auf die L503, nach ca. 2 km rechts abbiegen.

Der Stream

«Unser TV Set-up wird mit nur kleinen Änderungen so wie im letzten Jahr sein», erklärt Stream-Produktionsleiter Stephan Kraus von Radio Viktoria. «Am Red Bull Ring auch in diesem Jahr wieder ohne Drohne, da der Einsatz unserer Kameradohne auf Grund des zeitgleich am Flughafen stattfindenden Red Bull AirPower-Events untersagt ist. Wir müssen unsere Kamerapositionen natürlich neu ausrichten, um die Rennaction in der neuen Schikane einfangen zu können. Die Entscheidung, die neue Schikane zu fahren, ist sicherlich sehr gut, da diese nicht nur Highspeed-Unfälle vor Kurve 2 verhindern wird, sondern auch einen Punkt für spannende Überholmanöver bietet. Sportlich sind wir gespannt, ob Florian Alt am Red Bull Ring auch dieses Jahr wieder ein Ausrufezeichen setzen wird. Zudem freuen wir uns auf das Comeback von Lukas Trautmann in der SSP und Luca Grünwald neben Leandro Mercado auf der Holzhauer Honda.» Los geht es am Samstag ab 14.05 Uhr mit dem Live Stream.

Das Wetter

In Zeltweg verdecken morgens einzelne Wolken die Sonne und die Temperatur liegt bei 8°C. Im weiteren Verlauf des Tages zeigt sich mittags und auch abends die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Werten von 15 bis zu 22°C. In der Nacht ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Werten von 12°C. Mit Böen zwischen 4 und 12 km/h ist zu rechnen. Heute werden bis zu 7 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang: 06.22 Uhr. Sonnenuntergang: 19.37 Uhr.

Der Zeitplan am Samstag 03.09.22

08.20 bis 08.45 Uhr Q1 IDM Supersport

08.50 bis 09.20 Uhr Q1 IDM Superbike

09.30 bis 09.55 Uhr Q2 IDM Supersport 300

10.00 bis 10.30 Uhr Q2 Northern Talent Cup

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 R3 bLU cRU Cup

11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Austrian Junior Cup

11.30 bis 11.50 Uhr Q IDM Sidecar



Pause



13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM Supersport

13.30 bis 14.00 Uhr Q2 IDM Superbike



14.25 Uhr Rennen 1 IDM Supersport 300 (11 R)

15.15 Uhr Rennen 1 Northern Talent Cup (14 R)

16.00 Uhr Sprint-Rennen IDM Sidecar (8 R)

16.40 Uhr Rennen 1 Austrian Junior Cup (11 R)

17.20 Uhr Rennen 1 R3 bLU cRU Cup (11 R)