IDM Superbike Assen: Heim- oder WM-Vorteil?

Auf dem TT Circuit in Assen sind in der Regel die Einheimischen ganz vorne zu finden. Doch dieses Mal dürfte unter anderem der Start von WM-Pilot Loris Baz für eine Portion Extra-Spannung sorgen.

In Assen ist aus dem IDM Superbike-Teilnehmerfeld unter anderem Rob Hartog (Team SWPN) zu Hause. Der Rookie aus der IDM Superbike hofft, bei seinem Heimrennen auf der Yamaha die BMW-Macht an der Spitze empfindlich stören zu können. Im Blut des 30-Jährigen ist zweifelsohne die Rennsport-DNA seiner Familie zu finden. Sein Onkel Wil wurde zwölf Mal Niederländischer Meister und gewann fünf Grand-Prix in der Habliterklasse. Rob Hartog ging bereits mehrmals in der Supersport-Weltmeisterschaft an den Start. Die stärkere IDM Superbike ist für ihn immer noch Neuland, doch von Rennen zu Rennen kämpft er sich weiter nach vorn. Aber nicht nur Rob Hartog hofft auf einen Heim-Vorteil, auch Ricardo Brink, frisch erholt aus dem Sizilien-Urlaub zurück, Jereon Hilster (beide TEAM RR SOCIA RACING TeamNL) und Pepijn Bijsterbosch (BCC-alpha-Van Zon-BMW) kennen ihre Heimstrecke gut und werden alles tun, um wichtige Meisterschaftspunkte aus Assen mit nach Hause zu nehmen.

Eines steht allerdings jetzt schon fest: Markus Reiterberger (BCC-alpha-Van Zon-BMW), der große Dominator in der Superbike-Klasse, wird als Spitzenreiter nach Assen kommen und die Rennstrecke auch als Meisterschaftsführender wieder verlassen. Er hat bereits 77 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung. Seine größten Gegner Florian Alt (Wilbers-BMW-Racing) und auch Julian Puffe (GERT56) werden aber versuchen, einen möglichen Titel-Triumph solange es nur geht hinauszuzögern.

Spektakulär ist auch der Einsatz des Superbike-WM-Fahrers Loris Baz, der mit dem Team Bonovo Action BMW an den Start gehen wird. Teamkollege Eugene Laverty musste wegen einer Verletzung die IDM-Teilnahme absagen. Teaminhaber Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski haben ihre Wurzeln in der IDM und freuen sich auf ein Wiedersehen mit der Serie. Baz ist Gastfahrer, bekommt also keine Punkte. Interessant wird trotzdem, wo er sich im Starterfeld einreihen wird. Baz setzt nicht seine WM-BMW ein. Galinski bringt seinem Fahrer ein Motorrad nach IDM-Reglement mit an die Strecke.