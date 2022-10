Team Kiefer bei Intermot mit Bradls WM-Kalex

In der Zwischenzeit hat das Team um Jochen Kiefer den Wechsel von der Weltmeisterschaft in die drei Solo-Klassen der IDM vollzogen. Auf der Messe in Köln kann man dem Team vom 04. - 09.10.2022 über die Schulter schauen.

Das traditionelle Motorradrennteam Kiefer Racing aus Bad Kreuznach präsentiert in diesem Jahr auf der Intermot in Köln Einblicke in ihre über 30-jährige Tätigkeit im Rennsport. Der aktuelle Racing LKW, der in dieser Saison bei der IDM im Einsatz war, wird in Halle 9.1 A054 B059 zu sehen sein. Ausgestellt werden einige Motorräder, u. a. die Kalex Moto2 aus der Weltmeisterschaft 2011 von Stefan Bradl - aus der Erfolgsgeschichte von Kiefer Racing. In der aufgebauten Fahrerlager Box können die Besucher nicht nur Teambesitzer Jochen Kiefer beim Zerlegen und Zusammenbauen der KTM RC 250R Moto3 aus dem GP Einsatz 2019 von Dirk Geiger über die Schulter schauen sondern auch an einer Reifenwechsel Challenge an einer Moto 3 Werksmaschine teilnehmen.

Die Fahrer des diesjährigen IDM Teams, #85 Björn Stuppi (Mi. und Do.), #17 Gabriel Noderer (Do.) und #97 Yves Stadelmann (Sa. und So.) mit ihren Bikes aus der IDM Saison 2022, runden mit einem Besuch das Programm ab. Für Beratungen im Bereich Reparaturen, Restaurationen, Tuning, Umbauten, Leistungsprüfstand und vieles mehr steht der Gutachter und Zweiradmechanikermeister Jochen Kiefer, mit eigener Motorradwerkstatt in Bad Kreuznach, vor Ort zur Verfügung. «Über zahlreiche, individuelle Werbemöglichkeiten sowie Firmen VIP-Events auf und außerhalb der Rennstrecken, informiert das professionelle Rennteam gerne», erklärt Jochen Kiefer.

Wo? Köln Messe, Messeplatz 1, 50679 Köln

Wer? Kiefer Racing Halle 9.1 A054 B059

Wann? 04.10 - 05.10.2022 - Presse - und Fachbesuchertage, 09:00 - 18:00 Uhr, 06.10. - 09.10.2022 - alle Besucher, 09:00 - 18:00 Uhr.