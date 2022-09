IDM Hockenheim: Superbike-Pole für Florian Alt 24.09.2022 - 14:23 Von Esther Babel

© Henkel Alt auf dem Weg zur Arbeit

Im zweiten Zeittraining der IDM Superbike tat sich an den Zeiten der ersten Startreihe nichts mehr. Die Bestzeiten gingen schon am Vormittag über die Theke. Florian Alt, Markus Reiterberger und Dominik Vincon in Reihe 1.