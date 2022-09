Hartog wird bester SBK-Rookie, v.d. Voort SSP-Vize

Rob Hartog schaffte es in der IDM Superbike, sich mit konstant guten Leistungen den dritten Gesamtrang zu sichern und bester Neueinsteiger zu werden. SWPN-Kollge Melvin van der Voort wird noch Zweiter in der Supersport.

Das Team SWPN, Partner der Carefree Child Foundation, hat die Ernte der IDM-Saison 2022 auf dem Hockenheimring erfolgreich eingefahren. Melvin van der Voort konnte beide IDM-Supersport-Rennen souverän gewinnen, was dem 17-Jährigen den zweiten Platz hinter Max Enderlein in der Meisterschaft einbrachte. Sein Teamkollege Rob Hartog sicherte sich mit einem fünften und einem siebten Platz den dritten Platz in der Endwertung der IDM Superbike und ist damit bester Neueinsteiger in das höchste deutsche Motorradsport-Prädikat.

IDM Supersport: Pole, Doppelsieg, Vizetitel

Schon im Qualifying zeigte Van der Voort eine hervorragende Leistung. Der 17-Jährige fuhr im ersten Training eine 1:29,309 Minuten und niemand konnte diese schnelle Zeit übertreffen. Für Van der Voort war es die erste Pole-Position in der IDM Supersport.

Im ersten Rennen der IDM Supersport herrschten schwierige Bedingungen. Die Strecke war trocken mit vielen nassen Stellen. Van der Voort fuhr famos und schaffte es, zusammen mit Milan Merckelbagh an der Spitze davonzufahren. Am Ende des Rennens lag das Duo knapp eine halbe Minute vor dem Rest des Feldes. Sein Konkurrent bekam wegen Missachtung einer angezeigten Strafe die schwarze Flagge gezeigt und wurde so aus der Wertung genommen. Van der Voort gelang es, das Rennen zu gewinnen. «Ein schöner Sieg für den 17-jährigen Fahrer unter sehr schwierigen Bedingungen», beurteilt sein Team die Leistung.

Im zweiten Rennen, das auf trockener Strecke ausgetragen wurde, konnte Van der Voort ebenfalls sofort die Führung übernehmen. Der Yamaha-Pilot fuhr ein Tempo, dem niemand folgen konnte, und er überquerte die Ziellinie als Erster mit einem Vorsprung von dreizehn Sekunden. Mit diesem Doppelsieg belegte Van der Voort den zweiten Platz in der IDM Supersport Meisterschaft.

«Die Pole Position war schon schön», erklärt Melvin van der Voort, «aber beide Rennen liefen fantastisch. Zweimal mit einem so großen Vorsprung bei unterschiedlichen Bedingungen zu gewinnen, fühlt sich super an. Wir haben in diesem Jahr so viele Fortschritte gemacht, und dafür möchte ich dem Team ganz herzlich danken. Dieser zweite Platz in der Meisterschaft ist eine tolle Belohnung.»

IDM Superbike: Talent aus den Niederlanden

Rob Hartog stürzte am Ende des ersten Qualifyings, erholte sich aber gut und war einer der wenigen Fahrer, die ihre Zeit im zweiten Qualifying verbessern konnten. Damit qualifizierte sich der Yamaha-Pilot als Vierter für das erste IDM Superbike-Rennen.

Die Bedingungen im ersten Rennen waren sehr heikel. Die Strecke war nass und sollte während des Rennens weiter abtrocknen. Die Fahrer starteten auf Regenreifen. «Ich hatte im Vorfeld wenig Erfahrung mit der Yamaha R1M auf nasser Strecke», offenbart Hartog im Anschluss, «und hatte kein einfaches Rennen.» Der SWPN-Fahrer überquerte die Ziellinie als Siebter und sammelte Punkte für den sechsten Platz in der IDM. Im zweiten Rennen war es zu Beginn trocken, aber bald begann es ein wenig zu tröpfeln. Hartog war lange Zeit Teil der großen Spitzengruppe, die in der zweiten Hälfte des Rennens auseinanderfiel. Hartog ging kein unnötiges Risiko ein und überquerte die Ziellinie als Fünfter, ein Ergebnis, das ihm in seiner Debütsaison in der IDM Superbike einen beachtlichen dritten Platz einbrachte.

«Für mich hat die Saison alle Erwartungen übertroffen», freute er sich nach den Rennen, «und dieser dritte Platz in der Meisterschaft ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich möchte dem Team für das gute Paket und das konkurrenzfähige Motorrad danken. Außerdem möchte ich mich bei allen Sponsoren und Menschen bedanken, die mich immer wieder unterstützt haben - auch wenn es in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden ist. Das bedeutet mir sehr viel.»

«Ich bin sehr zufrieden damit, wie wir uns 2022 als Team präsentiert haben», lobt Teamchef Frank Brouwer, selbst ein ehemaliger IDM-Pilot, seine Jungs. «Melvin hat sich enorm entwickelt und war im letzten Teil der Saison der mit Abstand stärkste IDM Supersport-Fahrer. Rob überraschte alle mit seiner starken Debütsaison in der IDM Superbike. Wir waren mit zwei Fahrern unter den ersten drei in der Meisterschaft, eine Leistung, auf die wir als kleines niederländisches Team sehr stolz sein können.»