Ex-IDM-Pilot Thomas Walther aus Schleiz verstorben

Lange Jahre war der Schleizer Thomas Walther ein fester Bestandteil der IDM Supersport. Zuletzt war er Mitte September bei der IRRC am Frohburger Dreieck auf dem Podest. Letzte Nacht verstarb er im Alter von 45 Jahren.

Der MSC Schleizer Dreieck verkündete am Freitag den 30. September 2022 den Tod ihres Vereinsmitglieds Thomas Walther. «Der plötzliche und unerwartete Tod von Thomas ‚Ziesel‘ Walther macht uns sprachlos und traurig», schreibt der Vereinsvorstand. «Thomas war durch seine sportlichen Leistungen auf dem Rennmotorrad aber auch durch seine sympathische, lebensfrohe und herzliche Art nicht nur Freund, Bekannter, Vereinsmitglied und Rennfahrer, sondern zugleich auch ein Botschafter unseres Vereins und des Schleizer Dreiecks. Der MSC wünscht den Freunden aber vor allem auch der Familie von Thomas Walther viel Kraft in diesen dunklen Stunden und möchte auf diesem Weg seine aufrichtige Anteilnahme ausdrücken. ‚Ziesel‘ wird für immer ein Teil der Geschichte des Vereins und des Schleizer Dreiecks bleiben.»

Thomas Walther, Jahrgang 1977, war einer der ersten, der seinen Einstieg in den Motorsport über den ADAC Junior Cup geschafft hatten. Später schaffte er auch den Sprung in die IDM und war dort in der IDM Supersport vor allem für seine schon überirdischen anmutenden Fähigkeiten im Regen bekannt. Nach seinem Rückzug aus der IDM 2017 sah man ihn immer wieder bei Straßenrennen. Zuletzt erst vor drei Wochen auf dem Frohburger Dreieck, wo er in der Supersport-Kategorie Rang 3 und damit auch den dritten Platz in der Gesamtwertung belegte.

Laut Rückfrage beim MSC Schleiz verstarb Thomas Walther in der Nacht auf Freitag den 30. September 2022 im Alter von 45 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Walther hinterlässt seine Lebensgefährtin und ein Kind aus einer früheren Beziehung. Der Familie von Thomas Walther wünschen wir auch von dieser Stelle unser herzliches Beileid.