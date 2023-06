IDM Oschersleben: Der Plan für Sonntag

Neun Rennen können sich die Fans der IDM und der Rahmenklassen am Sonntag reinziehen. Direkt vor Ort an der Strecke in der Magdeburger Börde oder ab 10.45 Uhr im Live-Stream. Keine Wolken in Sicht.

Laut Wettervorhersage wird am Sonntag über der Motorsport Arena Oschersleben ca. 16 Stunden die Sonne scheinen. Dazu gibt es frühsommerliche Temperaturen, bei denen weder die Motorräder noch die Fans auf den Tribünen zu kochen anfangen. Los geht’s um 8.30 Uhr mit den Warm-up-Sessions der IDM-Klassen.

Die erste Startreihe

IDM Supersport 300: Walid Khan (KTM), Dustin Schneider (KTM), Marvin Siebdrath (Yamaha)



IDM Supersport: Melvin van der Voort (Yamaha), Thomas Gradinger (Yamaha), Twan Smits (Yamaha)



IDM Superbike: Florian Alt (Honda), Ilya Mikhalchik (BWM), Hannes Soomer (Honda)

Der Stream

Wer nicht selbst vor Ort sein kann, kann sich per Live-Stream über die Geschehnisse in der Motorsport Arena Oschersleben informieren. Gesendet wird ab 10.45 Uhr. Auf dem Sendeplan stehen alle IDM-Rennen und der zweite Lauf des Northern Talent Cup. Am Mikro agieren Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric. «Ich bin sehr gespannt, wie der direkte Kampf zwischen Florian Alt und Ilya Mikhalchik am Sonntag abläuft», überlegte schon am Vorabend Lukas Gajewski. «So wirklich schlau in der Hinsicht sind wir aus den Sachsenring-Rennen ja nicht geworden, weil Ilya im zweiten Rennen direkt draußen war. Und wenn Hannes Soomer in den Rennen noch mitmachen kann, muss man ihn aus meiner Sicht für den Titel auf dem Zettel haben. Denn er wird ja kein Rennen zu EWC-Gunsten auslassen müssen.»

Der Nachschub

Wer von der Motorsport Arena Oschersleben nicht genug kriegen kann, für den gibt es noch so einige Termine im Angebot. Vom 22. – 25. Juni wird eingeladen zum Festival Italia. Am 1. und 2. Juli sind die Yamaha Track Days im Angebot und drei Wochen später heißt das Motto Börde Klassik. Am letzten August-Wochenende ist der Hafeneger Endurance Cup dran, Anfang September dann die German Moto Masters. Die Saison geht am 28. September weiter mit dem Biketober-Fest und direkt im Anschluss folgt der Deutsche Langstrecken Cup. Am 7. Und 8. Oktober gehört die Strecke dem Sidecar Festival.

Das Wetter

In Oschersleben gibt es am Tag ungestörten Sonnenschein bei Werten von 8 bis zu 22°C. Nachts ist es klar bei Tiefsttemperaturen von 9°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 7 und 19 km/h erreichen. Heute werden bis zu 16 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 04:59 Uhr, Sonnenuntergang 21:28 Uhr.

Der Zeitplan für Sonntag, 4.Juni 2023

08.30 bis 09.10 Uhr Warm-up



09.30 Uhr Rennen 2 Twin Cup

10.10 Uhr Rennen 2 Pro STK 1000



11.00 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

11.50 Uhr Rennen 1 IDM Supersport



12.20 Uhr Pitwalk



13.15 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

14.05 Uhr Rennen 2 NTC

15.00 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

15.50 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

16.35 Uhr Rennen 2 Yamaha R7 Cup