Oschersleben: Alt und Mikhalchik schenken sich nichts

Im ersten Qualifying zum zweiten Lauf der IDM Superbike 2023 geben die beiden Titelkandidaten Florian Alt (Honda) und Ilya Mikhalchik (BMW) den Ton an. Hannes Soomer vorläufiger Dritter.

Schon in den drei Freien Trainings am Freitag hatten die 21 Piloten der IDM Superbike ordentlich rangeklotzt. Die ersten Acht waren mit Zeiten von 1:26 min unterwegs. Die Schallmauer nach unten konnte keiner durchbrechen. Florian Alt hatte war mit seiner Zeit von 1:26,003 min auf dem ersten Platz gelandet. Dicht gefolgt von Hannes Soomer, Bastien Mackels und Ilya Mikhalchik, die alle ebenfalls eine 1:26,0 min, plus jeweils ein paar Hundertstel Unterschied, ablieferten.

Sonnige 12 Grad begrüßten die IDM Piloten am Samstagmorgen zum ersten Qualifying. Pünktlich um 9.35 Uhr ging es los und Alt, Paul Fröde sowie Mackels gingen als erste auf die 3,667 Kilometer lange Strecke. Schon nach zwei Minuten war das gesamte Teilnehmerfeld unterwegs. Bis auf den Esten Hannes Soomer.

Alt und seine Mannschaft rund um Jens Holzhauer hatten die Honda von Freitag auf Samstag nochmal ordentlich flott gemacht und auch Alt, der aktuell die Gesamtwertung anführt, hatte wohl gut geschlafen. Denn die gestrige Schallmauer wurde gleich in der ersten gezeiteten Runde geknackt und in seiner zweiten unterboten. Bestzeit mit einer 1:25,368 min. Ähnlich dürfte der Freitagabend auch im Team von Ilya Mikhalchik rund um Werner Daemen abgelaufen sein. Denn auch da war in der zweiten Runde die 1:25,946 min fällig. Danach ging es zum Feintuning allerdings erst einmal wieder an die Box.

Dahinter tummelten sich mit 1:26er-Zeiten Vladimir Leonov, Bastien Mackels, Paul Fröde und Toni Finsterbusch. Wenig später folgte auch Patrick Hobelsberger. Nach elf Minuten war das Feld dann endlich komplett, nachdem sich auch Hannes Soomer aus der Deckung gewagt hatte und ins Geschehen im Kampf um die Bestzeiten eingriff. Zu dem Zeitpunkt war auch ordentlich Platz auf der Strecke. Lediglich Mikhalchik, dessen Teamkollege Kamil Krzemien und Marc Moser waren unterwegs. Soomer nutzte die freie Bahn und landete mit seiner zweiten Runde und einer Zeit von 1:25,912 min gleich auf Rang 3.

Ähnlich war auch der Plan von Mikhalchik. Der Ukrainer schob sich mit einer Zeit von 1:25,276 min auf den ersten Platz. Noch unterwegs Soomer, Moser und Leon Franz. Bei noch zehn verbleibenden Trainingsminuten füllte sich die Strecke langsam wieder. Bei den Spitzenzeiten änderte sich aber erst mal nichts. Alt ging in den letzten Minuten nochmals raus, auch Mikhalchik machte sich sechs Minuten vor der schwarz-weiß karierten Flagge nochmals auf die Socken.

Alt holte sich nach einer Runde Anlauf auch wieder die vorläufige Pole-Position zurück. Mit einer Zeit von 1:24,894 min. Mit einer ähnlichen Zeit hatte er sich schon im Vorjahr die Bestzeit gesichert. Auch Mikhalchik knackte die magische Grenze, blieb mit seiner Zeit von 1:24,969 min allerdings auf Platz 2. Soomer hatte sich die Show als Dritter von der Box aus angeschaut.

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Q 1

1. 1:24,894 min. Florian Alt (Honda)

2. 1:24,969 min. Ilya Mikhalchik (BMW)

3. 1:25,673 min. Hannes Soomer (Honda)

4. 1:25,715 min. Bastien Mackels (Yamaha)

5. 1:26,037 min. Vladimir Leonov (Yamaha)

6. 1:26,070 min. Toni Finsterbusch (BMW)

7. 1:26,210 min. Patrick Hobelsberger (BMW)

8. 1:26,432 min. Daniel Kartheininger (Yamaha)

9. 1:26,734 min. Philipp Steinmayr (BMW)

10. 1:26,808 min. Paul Fröde (Honda)

11. 1:27,053 min. Max Schmidt (BMW)

12. 1:27,082 min. Balint Kovacs (BMW)

13. 1:27,089 min. Jan-Ole Jähnig (BMW)

14. 1:27,402 min. Kamil Krzemien (BMW)

15. 1:27,417 min. Marco Fetz (BMW)

16. 1:27,421 min. Luca Grünwald (Kawasaki)

17. 1:27,676 min. Sandro Wagner (BMW)

18. 1:27,704 min. Marc Moser (BMW)

19. 1:27,740 min. Colin Velthuizen (BMW)

20. 1:30,081 min. Leon Franz (BMW)

21. 1:30,751 min. Björn Stuppi (BMW)