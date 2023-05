Luca Grünwalds IDM-Comeback auf Kawasaki

Man sieht sich immer zwei Mal im Leben. Letztes Jahr sprang Leandro Mercado für Luca Grünwald mit der Honda ein. Jetzt übernimmt Grünwald die Mercado-Kawasaki, da dieser kein Okay vom Arzt bekam.

Da hat das ganze Daumen drücken, im Fall von Leandro Mercado wegen seiner gebrochenen linken Mittelhand nur mental möglich, nichts genutzt. Bei der Untersuchung durch seinen Arzt in Italien wurden dem Argentinier, der 2023 für das IDM Superbike Team Kawasaki Weber Motos am Start steht, zwar die Erfolge bei der Heilung klar bescheinigt, doch grünes Licht gab es dennoch nicht.

Mercado hatte sich bei einem eher unspektakulären Ausrutscher im Rahmen des IDM-Auftaktes am Sachsenring, er war mit der linken Hand im Kies gelandet, die Mittelhand in der Nähe des Daumens gebrochen. Durch eine OP nur zwei Tage später wurde der Bruch mit einer Platte stabilisiert. Allerdings ist das Ganze gerade mal gut zwei Wochen her. Zu kurz, um endgültig auszuheilen. «Die Platte könnte sich durch die Belastung verschieben, wenn Leandro zu früh wieder auf das Motorrad steigt», erklärt Teamchef Emil Weber. Gesundheitliche Folgeschäden die Konsequenz. Daher führte kein Weg an der Absage für das kommende IDM-Wochenende in Oschersleben herum.

«Doch wir haben in diesem Jahr ein sehr gutes Paket auf die Beine gestellt», erklärt Weber, «was man auch schon beim Training am Sachsenring gesehen hat. Daher haben wir uns rasch nach einem fähigen Ersatzmann umgeschaut, damit unser Motorrad in Oschersleben auch auf der Strecke zu sehen ist.» Fündig wurde man bei Luca Grünwald. Dessen Vertrag wurde im Team Holzhauer nach einer langen Verletzungspause im Jahr 2022 nicht verlängert. Vertreten wurde er damals übrigens unter anderem von Leandro Mercado.

Obwohl sich Grünwald am Ende der Saison erfolgreich zurückgemeldet hatte, unter anderem mit zwei dritten Plätzen beim IDM-Finale in Hockenheim, fand sich für den Bayer kein Team und kein finanzierbarer Platz in der IDM Superbike. Stattdessen sah man Grünwald in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. In Oschersleben übernimmt er nun die Kawasaki von Mercado. «Wir sind Luca sehr dankbar», erklärt Weber, «dass er sich so kurzfristig bereiterklärt hat. «Wir haben damit einen fähigen Mann gefunden.»

Fremdeln dürften man im Team des Schweizers nicht. Grünwald war schon im Jahr 2015 für die Kawasaki-Mannschaft in der IDM Superbike unterwegs. «Ich finde es natürlich cool, dass ich wieder in der IDM starten kann», versichert Grünwald kurz vor seiner Abreise nach Oschersleben. «Ich freue mich und bin auch gespannt, wie die Kawasaki zu fahren ist. Vorab möchte ich natürlich Tati Mercado gute Besserung wünschen, damit er bald wieder fit ist. Solange übernehme ich den Job gern. Es wird jetzt nicht einfach, so ohne Test und einen Kilometer in die Serie einzusteigen. Ich gehe das jetzt mal ganz locker an. Ich möchte das Wochenende genießen und das bestmögliche Ergebnis für das Team rausholen. Auch für mich selber natürlich, damit ich mich da gut präsentieren kann. Um mehr geht es erst mal nicht. Das wird man dann sehen, wo man vom Speed her steht. Ich werde mich sicher von Session zu Session steigern können und so das Bike auf mich anpassen. Dann starten wir mal am Freitag.»