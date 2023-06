IDM Oschersleben: SBK-Pole für Alt nach roter Flagge

An den beiden Top-Zeiten von Florian Alt und Ilya Mikhalchik war nichts mehr zu rütteln. Doch dahinter war noch ordentlich Musik drin. Pech hatte Rückkehrer Marco Fetz. Er landete im Medical Center.

Auf angenehme 20 Grad Celsius war die Temperatur in der Motorsport Arena Oschersleben zum zweiten und letzten Qualifying der IDM Superbike geklettert, dazu ein laues Lüftchen. Bedingungen, die durchaus noch für die eine oder andere Verbesserung gut waren. In Q1 hatte Honda-Pilot Florian Alt mit einer Zeit von 1:24,894 min vorgelegt, dicht gefolgt von Dauerkonkurrent Ilya Mikhalchik. Auf Rang 3 war mit nur wenigen Trainingsrunden der Este Hannes Soomer gelandet, wie Alt auf einer Honda unterwegs.

Um 13.35 Uhr schaltete die Ampel am Ende der Boxengasse auf grün und die 21 Piloten der IDM Superbike 2023 machten sich nach und nach auf den Weg. 30 Minuten blieben damit noch Zeit, der Abstimmung des jeweiligen Motorrads den letzten Feinschliff zu verpassen. Alt gehörte wieder zu einem der ersten, die auf der Strecke unterwegs waren und fuhr in der ersten gezeiteten Runde eine 1:26,697 min, als noch viel Luft nach oben.

Eine erste Verbesserung seiner Zeit lieferte Sandro Wagner auf Platz 11 ab, er fuhr eine 1:26,851 min und hatte sich damit im Vergleich zum Vormittag auf Anhieb acht Zehntel verbessert. Neben einer Verbesserung durch Björn Stuppi blieb es in Sachen Zeiten erst einmal ruhig. Die ersten Piloten trudelten nach wenigen Minuten schon wieder in der Box ein.

Eine Verbesserung war auch bei Luca Grünwald auszumachen, allerdings nur eine Zehntel, womit es für den Ersatzmann von Leandro Mercado, der Argentinier hatte sich beim IDM Auftakt die linke Mittelhand gebrochen, beim 15. Startplatz blieb. Vorerst. Schnellster Mann war zu dem Zeitpunkt Ilya Mikhalchik, der aber damit seine eigene Zeit vom Vormittag nicht unterbieten konnte. Marc Moser verbesserte sich zum Vormittag um satte neun Zehntel und tauchte damit auf Startplatz 12 auf, sechs Plätze besser als noch am Vormittag.

Zwei Zehntel schneller ging es noch bei Bastien Mackels. Mit einer Zeit von 1:25,598 min schob er sich an Hannes Soomer vorbei auf Platz 3. Doch der Este schaute sich das nicht lange an und eroberte den dritten Platz mit einer 1:25,582 min wieder zurück. Max Schmidt tauchte mit seiner BMW und einer Zeit von 1:26,754 min erstmals in den Top Ten auf. Doch die morgendlichen 1:24er-Zeiten von Alt und Mikhalchik blieben unterdessen unangetastet. Philipp Steimayr konnte noch zwei Zehntel schneller als noch am Vormittag, was an seinem Startplatz aber nichts änderte. Im Gegenteil. Trotz Zeitenverbesserung ging es zurück auf den Zehnten. Sein Teamkolleg Max Schmidt hatte sich noch am Österreicher vorbeigeschoben. Auch Grünwalds Boxenstopp hatte sich gelohnt, denn seine neue persönliche Bestzeit hieß 1:26,617 min.

Bei noch vier Minuten Restlaufzeit war Schluss mit Lustig. Marco Fetz, nach langer Verletzungspause erst wieder bei seinem zweiten IDM-Lauf dabei, war gestürzt und musste ins Medical Center.

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Q1 +Q2

1. 1:24,894 min. Florian Alt (Honda)

2. 1:24,969 min. Ilya Mikhalchik (BMW)

3. 1:25,468 min. Hannes Soomer (Honda)

4. 1:25,598 min. Bastien Mackels (Yamaha)

5. 1:25,718 min. Toni Finsterbusch (BMW)

6. 1:26,037 min. Vladimir Leonov (Yamaha)

7. 1:26,196 min. Daniel Kartheininger (Yamaha)

8. 1:26,210 min. Patrick Hobelsberger (BMW)

9. 1:26,339 min. Max Schmidt (BMW)

10. 1:26,500 min. Philipp Steinmayr (BMW)

11. 1:26,617 min. Luca Grünwald (Kawasaki)

12. 1:26,732 min. Balint Kovacs (BMW)

13. 1:26,732 min. Sandro Wagner (BMW)

14. 1:26,768 min. Marc Moser (BMW)

15. 1:26,782 min. Jan-Ole Jähnig (BMW)

16. 1:26,808 min. Paul Fröde (Honda)

17. 1:27,402 min. Kamil Krzemien (BMW)

18. 1:27,201 min. Marco Fetz (BMW)

19. 1:27,656 min. Colin Velthuizen (BMW)

20. 1:29,485 min. Björn Stuppi (BMW)

21. 1:29,765 min. Leon Franz (BMW)