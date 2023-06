IDM News: Most, Schleiz und Philip Island

Während sich die Piloten noch vom Sachsenring-GP-Besuch oder dem Start bei der Endurance-WM erholen, laufen die Vorbereitungen zum nächsten IDM-Wochenende in Most.

Wer ihn Most vom ehemaligen WM-Piloten lernen will, kann das im September tun. Oder gleich seine Reise nach Australien buchen. Die Seitenwagen-Liste füllt sich und die IDM Supersport ist endlich vollzählig.

Schleiz: Seitenwagen-Liste

Wenn die IDM vom 21. bis 23. Juli 2023 auf dem Schleizer Dreieck gastiert, werden zwei Rennen in der IDM Sidecar ausgetragen. Dennoch lässt es sich eine gute Hand voll WM-Teams nicht nehmen, im Jahr des 100. Jubiläums der Strecke trotzdem anzutreten und als Gastfahrer in der IDM zu starten. Die Sidecar-Klasse erfreut sich damit eines gut gemixten Starterfelds. (Quelle: idm.de)



WM-Teams, die in Schleiz als Gasfahrer antreten wollen, sind:

Ben Birchall/Tom Birchall

Bennie Streuer/Kevin Kölsch

Sam Christie/Tom Christie

Pekka Päivärinta/Ilse de Haas

Harry Payne/Kevin Rousseau

Tim Reeves/Mark Wilkes



IDM-Teams, die sich aktuell bereits für Schleiz angemeldet haben, sind:

Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek

Markus Schwegler/Ondrej Kopecky

Max Zimmermann/Ronja Mahl

Josef Sattler/Luca Schmidt

Lennard Göttlich/Lucas Krieg

Janez Remse/Manfred Wechselberger

Rupert Archer/Adam Christie

Most: Lernen vom Könner

«Erlebe ein unvergessliches MostEvent mit Max Neukirchner», schreiben die Verantwortlichen rund um den ehemaligen IDM- und Superbike-WM-Piloten aus Sachsen, der jetzt als Instruktor sein Können weitergibt. «Du bist begeisterter Rennstreckenfan und bereit, mit uns zu kommen? Dann haben wir genau das Richtige für dich.» Gefahren wird im tschechischen Most, wo auch die IDM und die Superbike-WM um Punkte fighten. Termin ist der 20. und 21. September 2023 ein. 12 Turns in vier verschiedenen Leistungs-Gruppen sind im Angebot. «Neben dem Fahrspaß auf der Rennstrecke laden wir dich zu einem abendlichen Barbecue ein, bei dem du dich stärken und in entspannter Atmosphäre mit anderen Motorradfans austauschen kannst», so der Anbieter. «Darüber hinaus erwarten dich zahlreiche Highlights und Überraschungen.»

Mit Neukirchner nach Australien

«Exklusive Rennstrecken-Reise nach Australien mit mir», beschreibt Max Neukirchner sein aktuelles Instruktor-Angebot. Geplant ist ein unvergesslichen Reise zum beeindruckenden Phillip Island Circuit in Australien. «Die Strecke besticht durch ihre einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit, Technik und einem spektakulären Blick auf den Pazifik - eine emotionale Mischung, die ich aus meiner Profikarriere in der Superbike-Weltmeisterschaft, gerne teilen möchte», beschreibt Reiseleiter Neukirchner. In einem Interview sagte ich: In meiner Karriere ab 2004 war ich mindestens einmal im Jahr dort. Das Klima ist mega. Wir reisen im Winter, wo in Australien Sommer. Unsere Reise findet im Dezember statt, wenn die australische Sonne auf ihrem Höhepunkt ist. Mit milden Temperaturen und wenig Regen ist dies die perfekte Zeit, um die Schönheit von Phillip Island in vollen Zügen zu genießen und die Rennstrecke unter optimalen Bedingungen zu erleben. Ich freue mich darauf, dieses unvergleichliche Erlebnis zu teilen. Seid ihr bereit, die Herausforderung anzunehmen und Teil der Top Superbike-Geschichte zu werden? Für weitere Informationen geht es hier lang.

Später Saisonstart

Troy Beinlich fehlte bei den ersten beiden Veranstaltungen der IDM. Der Thüringer wollte nach seiner Zeit in der IDM Supersport 300 gemeinsam mit seinem Bruder Chris Beinlich in der IDM Supersport 600 angreifen. Doch vor der Saison hatte er sich verletzte und musste zuschauen. In Most ist das Team Beinlich nun vollzählig. «Gute News», berichtet das Team. «Die ersten Kilometer Rennstrecke nach seinem Schulterblattbruch liegen hinter Troy. Die Zeiten in Most waren ganz gut. Zwei Tage Saisonvorbereitung sind nicht viel. Wir können keine Wunder erwarten, aber es heißt bei dem hohen Level in der IDM SSP600, mit jeder Runde lernen. Wir sind froh endlich mit beiden Fahrern am Start zu sein. Go Troy!»

Stand der IDM Superbike nach vier von 14 Rennen

1. 95 Punkte Florian Alt

2. 68 Punkte Hannes Soomer

3. 60 Punkte Bastien Mackels

4. 55 Punkte Patrick Hobelsberger

5. 37 Punkte Bálint Kovács

6. 36 Punkte Toni Finsterbusch

7. 32 Punkte Max Schmidt

8. 30 Punkte Ilya Mikhalchik

9. 30 Punkte Philipp Steinmayr

10. 19 Punkte Kamil Krzemien

11. 18 Punkte Vladimir Leonov

12. 16 Punkte Daniel Kartheininger

13. 16 Punkte Jan-Ole Jähnig

14. 11 Punkte Luca Grünwald

15. 11 Punkte Paul Fröde