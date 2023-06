Waren Mikhalchiks Stürze IDM-Vorentscheidung?

Nach seinen zwei Ausfällen in der Motosport Arena Oschersleben liegt Ilya Mikhalchik 65 Punkte hinter dem Spitzenreiter Florian Alt. Ist die Saison damit für den BMW-Piloten schon gelaufen?

Ilya Mikhalchik vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW wusste schon vor den beiden Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben, dass er ordentlich ranklotzen musste, um Florian Alt, seinen härtesten Konkurrenten im Kampf um den Titel, in Schach zu halten. Denn schon in Oschersleben war der Ukrainer, der das erste Rennen gewonnen hatte, durch seinen Sturz im zweiten Lauf punktetechnisch ins Hintertreffen geraten.

Im Training von Oschersleben eroberte er mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:24,969 min den zweiten Startplatz und das Warm-up beendete der BMW-Pilot am Sonntagmorgen als Bester. Doch die ganze Mühe sollte sich am Ende des Tages nicht auszahlen.

Den ersten Schock ereilte die Mannschaft von Mikhalchik schon in der Aufwärmrunde vor dem Start. Denn in halbwegs langsamer Fahrt wurde der BMW-Pilot derart überraschend per Highsider von seinem Motorrad befördert – so schnell konnte man gar nicht gucken. In hohem Bogen ging es für den Fahrer ins Kiesbett. Während Mikhalchik zum Glück mit Prellungen davonkam, hatte es seinen fahrbaren Untersatz heftig erwischt. Ranklotzen hieß es dann in der Box. Beim schnellen Blick in die Daten war kein Fehler feststellbar. Weder beim Fahrer, der mit gerade mal zehn Prozent Schräglage und angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, noch beim Check der Gear-Box oder beim Schalten. Alle mit anpacken war dann bei dem Neuaufbau der BMW angesagt. Auf den letzten Drücker konnte Mikhalchik in die Startaufstellung rollen.

Da ihm die Erfahrungen aus dem ersten Lauf fehlten und er von Startplatz 10 das Rennen aufnehmen musste, verschaffte er sich in den ersten Runden erst einmal einen Überblick. Sukzessive steigerte er das Tempo und fuhr souverän bis zur Spitzengruppe vor. Auf den letzten Metern holte ihn beim Kampf um Platz 3 das Pech wieder ein. Sturz Nummer 2. Rasch stieg er wieder auf und rettete mit Platz 11 noch fünf Meisterschaftspunkte ins Ziel.

Die Enttäuschung über das Wochenende war Mikhalchik anschließend ins Gesicht geschrieben. In der Punktetabelle rangiert der BMW-Pilot mit 30 Zählern jetzt lediglich auf Platz 8. Alt führt die Liste mit 95 Punkten an.

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Rennen 1

1. Florian Alt (Honda)

2. Bastien Mackels (Yamaha)

3. Hannes Soomer (Honda)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Patrick Hobelsberger (BMW)

6. Daniel Kartheininger (Yamaha)

7. Vladimir Leonov (Yamaha)

8. Balint Kovacs (BMW)

9. Luca Grünwald (Kawasaki)

10. Max Schmidt (BMW)

11. Philipp Steinmayr (BMW)

12. Kamil Krzemien (BMW)

13. Sandro Wagner (BMW)

14. Marc Moser (BMW)

15. Paul Fröde (Honda)

16. Jan-Ole Jähnig (BMW)

17. Colin Velthuizen (BMW)

18. Björn Stuppi (BMW)

19. Leon Franz (BMW)

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Rennen 2

1. Florian Alt (Honda)

2. Hannes Soomer (Honda)

3. Bastien Mackels (Yamaha)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Patrick Hobelsberger (BMW)

6. Balint Kovacs (BMW)

7. Vladimir Leonov (Yamaha)

8. Philipp Steinmayr (BMW)

9. Max Schmidt (BMW)

10. Daniel Kartheininger (Yamaha)

11. Ilya Mikhalchik (BMW)

12. Luca Grünwald (Kawasaki)

13. Kamil Krzemien (BMW)

14. Jan-Ole Jähnig (BMW)

15. Sandro Wagner (BMW)

16. Marc Moser (BMW)

17. Colin Velthuizen (BMW)

18. Paul Fröde (Honda)

19. Björn Stuppi (BMW)

20. Leon Franz (BMW)