IDM News: Wahlen, Rachegelüste und kaputte Knochen

Wenn am Wochenende im tschechischen Most wieder Meisterschaftspunkte vergeben werden, sind die drei Wochen IDM-Pause für die Aktive und Ehemalige ganz unterschiedlich verlaufen.

Yamaha-Deutschland-Chef feierte Wahl-Sieg. Ein Belgier springt erneut ein und eine ehemaliger IDM-Pilot verbiegt sich die Knochen.

Wahl-Erfolg

Der Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (IVM) wählte im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Berlin ein neues Präsidium. Marcel Driessen ist neuer 2. Vizepräsident. Neben vielseitigem Austausch und intensiven Diskussionen stand im Rahmen der Jahreshauptversammlung auch die zweijährige Neuwahl des Präsidiums auf dem Programm. Hierzu stand erstmals auch Marcel Driessen, Country Manager Deutschland der Yamaha Motor Europe N.V. zur Wahl. Auf Anhieb wurde Driessen von den rund 60 anwesenden Vertretern der Zweiradindustrie zum 2. Vizepräsidenten gewählt. Driessen freut sich auf die neue Herausforderung: «Yamaha ist das Engagement im Verband der Zweiradindustrie sehr wichtig. Ich möchte im Namen von Yamaha diese Chance nutzen, die spannende Zukunft unserer Branche noch intensiver mitzugestalten. Wir stehen zusammen vor großen Herausforderungen, aber auch vor großen Möglichkeiten. Sei es beim Thema Messen, regional und international, oder im Blick auf die individuelle urbane Zweirad-Mobilität.»

Dauer-Ersatz

«Auf nach Most», hieß es dieser Tage auch beim IDM-Team SWPN. «Die dritte IDM-Runde in Most steht am kommenden Wochenende auf dem Plan. Melvin van der Voort ist nach seinen Ausfällen in Oschersleben auf Rache aus.» Der Niederländer war in beiden Rennen abgeflogen. Eine herbe Schlappe für Yamaha-Piloten, nachdem er beim Saisonauftakt auf de, Sachsenring noch den Doppel-Sieg gefeiert hatte. Bastien Mackels wird erneut für dasTeam SWPN im IDM Superbike mitfahren, denn Rob Hartog ist nach seinem Schulterblatt-Bruch noch nicht ausreichend fit, um in Tschechien zu starten.

Sponsoren-Pflege

Während zahlreiche IDM-Piloten entweder bei der MotoGP am Sachsenring als Zuschauer unterwegs waren oder im Rahmen der Endurance-WM im belgischen Spa selber Gas gaben, kümmerte sich IDM Supersport 300-Pilot Max Zachmann vom Team Füsport by SKM um Sponsor Kawasaki. «Am vergangenen Wochenende waren wir zu Gast bei den Kawasaki Days im Technikmuseum in Speyer», berichtet Zachmann. «Mit meinem Vater und Frank Krekeler von SKM Motors hatten wir einen Stand. Der Race Truck und 2 Motorräder aus der WM SSP300 und der IDM SSP 300 hatten wir dabei, und präsentierten unser Team. Zahlreiche Gespräche wurden mit Besuchern und Interessenten geführt. Eine gelungene Veranstaltung mit vielen Attraktionen. Und am kommenden Wochenende findet die dritte Veranstaltung zur IDM in Most statt, dabei sind wieder einige WM-Fahrer, das wird eine super Veranstaltung, drückt mir die Daumen.»

Knochen kaputt

Christof Höfer hatte seine IDM-Karriere nach einer langwierigen Schulterverletzung schon vor einigen Jahren beendete. Seit dem ist er als Instruktor unterwegs und organisiert Pitbike-Veranstaltungen. Jetzt erwischte es ihn wieder auf der Rennstrecke. «Leider bin ich bei Testfahrten auf dem Hockenheimring per Highsider gestürzt und habe mir zwei Knochen im Bereich Hüfte bzw. Becken gebrochen», berichtet er aus dem Krankenhaus. «So wie es aussieht kann es aber ohne Operation heilen. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Danke an die lieben Streckenposten, Ersthelfer, Sanitäter, den netten Hubschrauber-Piloten, Ärzte usw. Ich habe mich von Anfang an sehr gut betreut gefühlt. Dankeschön.»