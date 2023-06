IDM Most: Der Plan am Samstag

Sonniger Samstag in Most

Kein Wölkchen wird den Himmel über dem Autodrom Most am Quali-Samstag trüben. Die IDM Solo-Klassen fahren ihren Zeittrainings und die IDM Supersport 300-Piloten müssen am Nachmittag zum ersten Rennen ran.

Neben der IDM sind auch die Seitenwagen der Weltmeisterschaft in Most am Start. Erstmals dabei sind die Supersport 300-Frauen aus der Europameisterschaft. Dazu gibt es Northern Talent Cup und Pro Superstock 1000.

Die Schnellsten

Den Rundenrekord hält aktuell laut der Autodrom Website der türkische WorldSBK-Pilot Toprak Razgatlıoglu, der mit seiner Yamaha eine Zeit von 1:31,936 min. am 30.07.2022 hingelegt hatte. Nach wie vor besteht der Rekord aus vergangenen Tagen, als es nach dem Start nicht wie inzwischen eine Schikane gab. Damals ging es volle Pulle geradeaus. Den ewigen Rekord hält damit der Schwede Christer Lindholm (S), der mit seiner Yamaha im Jahr 1999 im Rahmen der ProSuperbike eine Zeit von 1:29,851 min. (166,195 km/h) fuhr.

Der Pechvogel

Erstmals ist im Rahmen der IDM auch die Supersport 300 Women’s Europameisterschaft dabei. Eine deutsche Teilnehmerin findet sich unter den 12 Teilnehmerinnen nicht. Aus Österreich ist Lena Kemmer dabei. Die hatte im ersten Qualifying am Freitagnachmittag Pech. Sie stürzte nach zwei Runden mit ihrer KTM und landete damit auf dem vorerst letzten Platz.

Spaß-Park

Das Areal des Autodrom Most hat auch eine Fun Arena. Diese ist für die Öffentlichkeit täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und ist kostenlos. Mehr Informationen über die E-Mail Adresse event@autodrom-most.cz oder telefonisch +420 476 449 976. Die Fun Arena bietet Motorkartsbahn, Quads und Buggys, einen Kinderverkehrsspielplatz mit Rad- und Helmverleih, Möglichkeiten für Picknick und Feiern.

Der Stream

Die Produktionsfirma Radio Viktoria ist in voller Mannschaftsstärke auch nach Most gereist, um die Rennen per Kamera für den Live-Stream über YouTube und Facebook festzuhalten. «Unseren Livestream wird es aus Most wieder inklusive Live-Drohnenbilder geben», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus. «Moderiert und kommentiert von Danijel Peric, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach. Die beiden FIM Sidecar Weltmeisterschaftsläufe werden zudem in englisch von Adam Weller moderiert und sind als zusätzlicher Stream auf dem YouTube Chanel der FIM.TV-Internetseite zu sehen. .» Gesendet wird am Samstag ab 14.45 Uhr.

Das Wetter

In Most gibt es am Morgen lockere Bewölkung bei Werten von 14°C. Darüber hinaus ist es am Nachmittag und am Abend sonnig und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. Nachts ist es leicht bewölkt bei einer Temperatur von 14°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 7 und 35 km/h erreichen. Heute werden bis zu 14 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 04.54 Uhr, Sonnenuntergang 21.21 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Zeitplan für Samstag, 24.06.23

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM SSP300

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM SSP

09.35 bis 10.05 Uhr Q1 IDM Superbike

10.10 bis 10.30 Uhr Q2 SSP300 W-EC

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 FIM Superside

11.10 bis 11.40 Uhr Q2 NTC

11.45 bis 12.05 Uhr Q2 Pro STK1000

12.20 bis 12.45 Uhr Q2 IDM SSP300

12.50 bis 13.15 Uhr Q2 IDM SSP

13.25 bis 13.55 Uhr Q2 IDM Superbike



14.15 Uhr Rennen 1 SSP300 W-EC

15.00 Uhr Sprint FIM Superside

15.45 Uhr Rennen 1 NTC

16.35 Uhr Rennen 1 IDM SSP300

17.20 Uhr Rennen 1 Pro STK1000