IDM News: Pole-Dance, Sugo und Platz-Probleme

Zum dritten Rennwochenende der Saison 2023 treffen sich die IDM-Piloten, die Cup-Fahrer und die Teams der Seitenwagen-WM im tschechischen Most. Doch auch auf anderen Schauplätzen ist was geboten.

In Most zog am Freitagabend ein Regengebiet über das Gelände. IDM-Pilotinnen haben gerne mal ausgefallene Freizeit-Beschäftigungen und in Japan spricht man bayerisch.

Außergewöhnliches Hobby

Adela Ourednickova, die Tschechin aus der Hauptstadt Prag, fährt in diesem Jahr zum ersten Mal in der IDM Supersport 300 mit. Zusammen mit der bereits erfahrenen Deutschen Pilotin Lucy Michel zählt sie zu den einzigen beiden Mädels in der Nachwuchsklasse in dieser Saison. Ihr außergewöhnliches Zweithobby: Pole Dance. «Pole Dance unterstützt mich definitiv auch beim Motorradfahren. Es stärkt meinen gesamten Körper und ermöglicht mir, nach anstrengenden Motorradtrainings eine mentale Auszeit zu nehmen. Ich finde es wichtig, auch andere Interessen und Hobbys zu haben, die mich ablenken und mir eine coole Abwechslung bieten. Pole Dance erfüllt diese Rolle perfekt», erklärt die Tschechin bei idm.de.

Helfer für Schleiz

Wer sich am Samstag den 24.06.2023 weder bei der MotoGP im niederländischen Assen noch bei der IDM in Most rumtreibt, kann trotzdem ein Rennstrecken-Feeling der besonderen Art genießen. In Schleiz können dabei ein paar handwerklichen Fertigkeiten nicht schaden. «Nach den Festwochen ist vor der IDM», erklärt der Ausrichter MSC Schleiz. «Am Samstag geht es direkt mit den Vorbereitungen weiter. Ziel ist es, die Steintribüne neu einzudecken. Außerdem müssen noch Reifenstapel geschraubt und an Ort und Stelle gebracht werden. Wer also Lust und Zeit hat, ist gerne gesehen. Treffpunkt wie immer im Fahrerlager am Sportgebäude um 8 Uhr.»

Rekordzeit für Reiterberger

Im Vorjahr war Markus Reiterberger noch höchstselbst bei der IDM Superbike dabei. Nach seinem vierten Titel in der Saison 2022 holt er nun seine vor langer Zeit geplante Saison in der Asiatischen Superbike-Meisterschaft nach. Beim ersten Anlauf hatte ihm die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Reise-Beschränkungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aktuell ist er beim dritten Lauf des Jahres im japanischen Sugo unterwegs. Und kommt bestens zurecht. «Der Kurs in Sugo gefällt mir sehr gut», so Reiterberger. «Bereits im zweiten Training konnte ich den bestehenden Rundenrekord brechen und verbesserte mich im dritten Training noch einmal. Wir haben uns intensiv mit den neuen Reifen beschäftigt und sind einen starken Longrun gefahren.» Wer zuschauen will, kann das über den Live-Stream tun. Samstag und Sonntag um jeweils 8.45 Uhr deutscher Zeit. In Sugo ist es dann 15.45 Uhr.

Reiseziel Valencia

Das Team um die IDM Superbike-Piloten Ilya Mikhalchik, Max Schmidt, Philipp Steinmayr, Bálint Kovács und Kamil Krzemien wird vom Belgier Werner Daemen geleitet. Mit Daemens Firma MRP kann man sich jetzt schon einen Ausflugs-Termin für den Oktober freihalten. Denn dann geht es zu Track Days nach Valencia. «Es ist Zeit, ein paar Pläne zu machen», erklären die Verantwortlichen. «Valencia Track Days vom 16. bis zum 18. Oktober 2023. Es gibt keine Lärmbeschränkung. Im Preis enthalten ist auch ein Platz in einer der Boxen. Bei Bedarf kann man die MRP-Mechaniker um Rat fragen. Wer er sich bequem machen will, kann auch sein Motorrad nach Valencia transportieren lassen. Für die drei Tage auf der Strecke werde 740 Euro fällig.» Infos und Buchung unter: info@mrp-racing.com.

Platzproblem

Auch bei der dritten Runde zur IDM ersetzt Bastien Mackels den immer noch verletzten Rob Hartog im Team SWPN auf Yamaha. «Es ist momentan eine schwierige Zeit für Rob, er fehlt fast die Hälfte der Saison», erklärt Teammanager Frank Brouwer bei IDM.de, «aber wenn er nicht fit ist, macht es keinen Sinn, unter Schmerzen zu fahren. Wir glauben, dass er zur IDM in Schleiz zurückkommt.» Bis dahin sind es noch vier Wochen. Was passiert dann mit Bastien Mackels, der in den bisher vier Rennen zwei Mal aufs Podium gefahren ist und als Dritter in der Gesamtwertung rangiert? «Rob ist der Fahrer, den wir unter Vertrag haben, Bastien ist sein Ersatz», lässt Brouwer keine Zweifel offen. Auf die Frage, ob es für Mackels ein zweites Motorrad geben könnte, damit er bleiben kann, gibt es keine Antwort.