IDM-Überstunden in der Kiefer Racing Box

Wenig Lorbeeren in Form von IDM-Punkten war für das Team Kiefer am Most-Wochenende in den Klasse Supersport und Supersport 300 zu holen. Stattdessen stapelte sich der Schrott in der Box. Aber alle blieben unverletzt.

Mit dem Gaststart des SuperSport Challenge 23 Fahrer Tom Edwards erweiterte Kiefer Racing das Fahreraufgebot der IDM in Most. Mit Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing startete der Australier vom Startplatz 6 in der Supersport. Seinen Rang haltend musste der 21jährige das erste Rennen in der letzten Runde vorzeitig beenden. Die Teilnahme am zweiten Lauf wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. «Ich habe mich sehr über den Gaststart von Tom Edwards bei uns in Most gefreut. Er war am Wochenende in der Supersport gut unterwegs, aber leider hat ihn dann ein Motorschaden daran gehindert die Rennen erfolgreich mitzufahren», so Teamchef Jochen Kiefer.

Nach einem Sturz des IDM Supersport-Piloten Yves Stadelmann im Qualifying blieb das Licht in der Kiefer Racing Box am Samstagabend etwas länger an. Mit seiner neu aufgebauten Yamaha YZF-R6 ging der Schweizer auf Platz 14 an den Start und beendete das erste Rennen auf dem 12. Rang. Den zweiten Lauf musste der 25jährige nach einem Sturz aufgeben. «Das war definitiv nicht unser Wochenende», resümierte der Schweizer anschließend. «Nach dem Sturz und einem nahezu Totalschaden an meinem Bike hat mir meine Crew über Nacht das Motorrad wieder neu aufgebaut. Riesig Teamleistung - Herzlichen Dank. Leider hat mir im ersten Rennen das Vertrauen ins Bike gefehlt. Der 12. Platz ist natürlich weit weg von unseren Ambitionen. Den zweiten Lauf beendete ich mit einem Sturz. Nach Abbruch und Re-Start dieses Rennens kam es durch Öl auf der Stecke zu einem Massensturz und wurde anschließend annulliert. Zum Glück sind alle Fahrer ohne große Verletzungen geblieben. Jetzt freue mich am kommenden Wochenende an den Yamaha Trackdays in Oschersleben teilnehmen zu dürfen und beim nächsten Lauf in Schleiz werde ich wieder angreifen.»

Leon Orgis konnte an diesem Wochenende keine Punkte in der Supersport Klasse sammeln. Der 22jährige beendete beide Läufe mit Stürzen.

Marvin Siebdrath positionierte sich in der Supersport 300 auf dem vierten Startplatz. Nach nicht optimalen Starts musste sich der 19jährige mit den Rängen 10 und 11 im Autodrom Most zufrieden geben. Im Nachwuchs-Projekt Yamaha bLU cRU Academy by Kiefer Racing fuhr der 16jährige Albert Prasse in der Supersport 300 als 27. und 28. über die Ziellinie. Mitja Borgelt startete von Position 24 und beendete auf Platz 18 das erste Rennen. Im zweiten Lauf verpasste der 14jährige auf seiner Yamaha YZF-R3 mit dem 16. Rang knapp die Meisterschaftspunkte.