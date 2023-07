IDM Schleiz 2023: Der Zeitplan am Freitag

Der Veranstalter MSC Schleizer Dreieck hat wieder alles mit vereinten Kräften auf das IDM-Wochenenden vorbereitet. Zum 100-jährigen Jubiläum der Strecke feiert die IDM 2023 Bergfest. Einige Neuheiten winken.

Die ersten Fans haben sich mit ihren Zelten bereits am Dienstag vor der Veranstaltung auf dem Campingplatz am Buchhübel eingefunden, um sich auf das IDM-Wochenende einzustimmen. Ab Freitag gibt es auch auf der Strecke was zu sehen.

Die Neuheiten

Das Schleizer Dreieck hat in diesen Tagen den letzten Feinschliff für die anstehenden Rennen zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft bekommen. Vorrangig die Mitglieder des MSC Schleizer Dreieck e. V. im ADAC verbrachten unzählige Einsatzstunden damit, den Thüringer Traditionskurs optisch aufzufrischen. So bekamen zum Beispiel die Bankettsteine erneut einen frischen Farbanstrich verpasst und es konnte reichlich Müll im Umfeld der Strecke eingesammelt werden. Gute Nachrichten gibt es auch von der Steintribüne, die seit diesem Jahr den Beinamen „Karl Slevogt – nach dem Entdecker des Schleizer Dreiecks – trägt. Dort wurde die Holzbeplankung abgeschlossen und die beliebte Tribüne kann wieder vollwertig als Sitzgelegenheit benutzt werden. «Tausend kleine Sachen gilt es immer im Vorfeld zu erledigen», gibt Rennleiter Reiner Lippold zu bedenken, der selbst immer unentwegt mit anpackt. Auch wenn die endgültige Fertigstellung inklusive der Außenanlage erst für 2024 machbar ist, werden die Pressevertreter bereits im neuen Sozial- und Verwaltungsgebäude betreut werden können.

Mehr Sicherheit

Am Donnerstagabend erfolgte noch der Aufbau der Safty Devices, der variablen Luftkissen, in der Seng, die die dortige Sicherheit nachhaltig erhöhen sollen. «In der Seng gibt es zwei neue Komponenten, die zur Erhöhung der Sicherheit beitragen», schildert der verantwortliche IDM-Rennleiter Stefan Beck. «Vor der Reifenbarriere direkt hinter dem Kiesbett in Kurve 13 werden Alpina Airmodule installiert. Diese Systeme kennt man z.B. aus der MotoGP und sie sorgen im Falle des Falles bei einem Einschlag für eine Energieabsorption durch Luftaustausch innerhalb der Module mit ihren jeweils 6 Kammern. Zudem wurde die äußere Streckenbegrenzung am Kurvenausgang durch Erdarbeiten über die Wintermonate um einige Meter nach hinten versetzt. Hier steht jetzt also mehr Auslaufzone zur Verfügung.»

Verkehrs-Funk

Aktuell gibt es in der Innenstadt von Schleiz eine große Baustelle. Insofern ist es für alle, die aus dem Norden kommend über die BAB 9 aus Richtung Berlin anreisen, ratsam, nicht die Anschlussstelle Dittersdorf, Schleiz-Nord (27), sondern unbedingt die Abfahrt Schleiz (28) zu nutzen. Das spart laut Veranstalter definitiv Zeit und Nerven. Auch für alle, die aus oder über Plauen auf der Bundesstraße 282 anreisen wollen, gibt es den Hinweis, auf eine Vollsperrung in der Ortslage Syrau.

Das Wetter

In Schleiz überwiegt am Morgen dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperatur liegt bei 12°C. Gegen später kommt es zu Regenschauern und die Temperaturen erreichen 20°C. Abends bleibt in Schleiz die Wolkendecke geschlossen und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad. In der Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt bei einer Temperatur von 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 35 km/h erreichen. Die Sonne zeigt sich nur etwa 1 Stunde. Sonnenaufgang 05:24 Uhr, Sonnenuntergang 21:12 Uhr. (Quelle: Wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag, 21.07.2023

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Yamaha R7 Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 Pro ATK 1000

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Twin Cup

09.50 bis 10.15 Uhr FP1 IDM Superbike

10.25 bis 10.50 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.55 bis 11.25 Uhr FP1 IDM Supersport

11.35 bis 11.55 Uhr FP2 Yamaha R7 Cup

12.00 bis 12.30 Uhr FP IDM Sidecar



13.20 bis 13.40 Uhr FP2 Pro STK 1000

13.45 bis 14.05 Uhr FP2 FP2 Twin Cup

14.15 bis 14.40 Uhr FP2 IDM Superbike

14.45 bis 15.10 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.20 bis 15.50 Uhr FP2 IDM Supersport



15.55 bis 16.15 Uhr Q1 Yamaha R7 Cup

16.25 bis 16.45 Uhr Q1 Pro STK 1000

16.50 bis 17.10 Uhr Q1 Twin Cup

17.20 bis 18.00 Uhr FP3 IDM Superbike

18.05 bis 18.25 Uhr Q1 IDM Sidecar