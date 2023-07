IDM Schleiz: Der Zeitplan am Samstag

War die Sonne am Freitag auf dem Schleizer Dreieck kaum zu sehen, ist zu den Qualifyings und den ersten Rennen am Samstag die Sonne fest eingeplant. Ab dem Nachmittag gibt es auch die ersten Live-Bilder.

Der Freitag ist bereits Geschichte und die Piloten der IDM Solo-Klassen, der IDM Sidecar und der Rahmenklassen Pro Superstock 1000 und Twin Cup machen sich bereit für einen prallgefüllten Samstag. Zehn Stunden Action auf und neben der Strecke stehen auf dem Programm.

Der Live-Stream

Für das Team von Radio Viktoria ist das IDM-Wochenende von Schleiz aufgrund der örtlichen Gegebenheiten immer wieder eine besondere Herausforderung. «In Schleiz kommt wieder unsere Livedrohne zum Einsatz», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus.«Moderiert und kommentiert wird das Ganze von Eddie Mielke, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach. Wir freuen uns auf eine Motorrad-Motorsport-Fest am Schleizer Dreieck. Reiti wird als Gast erwartet. Jörg Teuchert hat sich auch schon angekündigt. Tommi und Lukas kommentieren wieder aus Tommis (neuem/gebrauchten) WoMo. Unser Produktionsbüro findet sich wieder im kleinen Container. Aber das Internet hat ein Upgrade bekommen. In diesem Jahr soll es sogar eine eigene Leitung nur für uns geben. Wir haben insgesamt sieben Streckenkameras, eine Drahtloskamera für die Startaufstellung und unsere Livedrohne dabei. Zudem noch eine Kamera oben am Podium.»

Am Samstag wird ab 16.25 Uhr gesendet, übertragen werden die Rennen der IDM Supersport 300 und der IDM Sidecar.

Das Wetter

In Schleiz bilden sich am Morgen vereinzelt Wolken bei Temperaturen von 11°C. Gegen später bleibt die Wolkendecke geschlossen und das Thermometer klettert auf 20°C. Abends ist es in Schleiz bewölkt bei Werten von 15 bis zu 19°C. Nachts ist es überwiegend dicht bewölkt bei Tiefstwerten von 14°C. Mit Böen zwischen 21 und 37 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu fünf Sonnenstunden. Sonnenaufgang 05:25 Uhr, Sonnenuntergang 21:11 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag, 22.07.23

08.30 bis 08.50 Uhr Q2 Yamaha R7 Cup

08.55 bis 09.20 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.30 bis 09.55 Uhr Q1 IDM Supersport

10.00 bis 10.30 Uhr Q1 IDM Superbike

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 Pro STK 1000

11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Twin Cup

11.35 bis 11.55 Uhr Q2 IDM Sidecar



12.00 bis 12.45 Uhr IDM Fan-Walk



12.45 bis 13.10 Uhr Q2 IDM SSP 300

13.15 bis 13.40 Uhr Q2 IDM Supersport

13.50 bis 14.20 Uhr Q2 IDM Superbike



14.45 Uhr Rennen 1 Yamaha R7 Cup

15.25 Uhr Rennen 1 Twin Cup

16.05 Uhr Rennen 1 Pro STK 1000

16.50 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

17.40 Uhr Rennen 1 IDM Sidecar