Schleiz-Spielregeln für die IDM-Fans am Dreieck

Wo sonst der normale Verkehr über die Bundesstraße rollt, ist ab heute alles anderes. Teile der Straße werden gesperrt und sind ab morgen Schauplatz des vierten IDM-Laufes der Saison 2023. Einiges gilt es zu beachten.

Der MSC Schleizer Dreieck hat alles hergerichtet für ein gelungenes IDM-Wochenende. 22 verschiedene Nationen sind an den nächsten drei Tagen an der Strecke in Thüringen zu Gast. Zu Gast sind auch wieder Tausende von Fans, die sich sicherlich nicht nur auf die Action auf, sondern auch neben der Strecke freuen. In Anlehnung an den großen Ankerberg am Sachsenring hat sich der Schleizer Buchhübel seinen Ruf als kleiner Ankerberg in den letzten Jahren redlich verdient. Doch nicht nur die Strecke hat ihre speziellen Seiten, auch für die Gäste rund um die Strecke gibt es ein paar Spielregeln, die der Veranstalter veröffentlicht hat:

1. Leider ist aufgrund der behördlichen Auflagen auf dem Campingplatz offenes Feuer, Grillen und auch der Einsatz von Notstromaggregaten verboten. Bitte unbedingt die Rettungsgassen freihalten und vorgegebenen Stellplätze einhalten.

2. Bei der Anfahrt bitte die Autobahnausfahrt der A9 Schleiz-Süd nehmen. In Schleiz wird bei der Hofer Straße, also die Verbindung quer durch die Stadt aus Richtung Dittersdorf, Oettersdorf in Richtung Rennstrecke, gebaut. Deshalb ist dort keine Befahrung in Richtung der Rennstrecke und Star-Tankstelle möglich. Lediglich die Einbahnstraße in die andere Richtung ist frei. Wer auf die Kohlbachschikane möchte, fährt bitte über den Neumarkt und durch die Brunnnengasse. Aus Richtung Autobahn oder Saalburg / Bad Lobenstein wäre hier der Weg über Oschitz nutzbar.

3. Der Vorverkauf endet am Donnerstag um 18 Uhr. Bis dahin geht nur noch die Bestellung via Print@home über den Onlineweg bei idm.de oder in Schleiz in der Stadtinformation Alte Münze, Motorradbekleidung Hartelt oder Autohaus Hammerschmied. Verschicken von Tickets ist nicht mehr drin.

4. Programmhefte gibt es ab Donnerstag-Mittag in der Stadtinformation und Jürgen Hartelt. Und dann natürlich auch an der Rennstrecke.

5. Die Ortsdurchfahrt Oberböhmsdorf (Alte Start/Ziel-Gerade) ist ab Donnerstag-Morgen gesperrt. Die komplette Strecke ab Donnerstag-Abend 20 Uhr. Die Sperrungen dauern bis Sonntag-Abend 20 Uhr.

6. Campingplätze und Parkplätze sind ab der Autobahn ausgeschildert. Bezahlt wird direkt vor Ort. Auch auf dem Campingplatz ist keine Reservierung möglich.

7. Tickets gibt es auch direkt vor Ort. Bis 17 Jahre ist der Eintritt frei.

8. Sowohl Samstag- als auch Sonntagmittag finden vor der Bühne Autogrammstunden statt. Die Race-Party ist wie immer am Samstagabend auf dem Buchhübel.

9. Fanartikel rund um das Schleizer Dreieck gibt es zweimal direkt im Fahrerlager. Unter anderem auch die Festschrift „100 Jahre Schleizer Dreieck“ und Sonnenbrillen, T-Shirts, Sitzkissen, Aufkleber, Strohhut, Basecap usw.

10. Die Leinwand am Buchhübel wird auch wieder stehen. So kann man von dort die von Radio Viktoria übertragenen Rennen via Livestream verfolgen.