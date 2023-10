IDM News: Teuchert, Holzhauer, Alt und Wilbers

Die letzten Punkte der IDM 2023 wurden beim Finale auf dem Hockenheimring vergeben. Jetzt werden noch die restlichen Daten verarbeitet, bevor es nach kurzer Verschnaufpause weitergeht.

Ein Teamchef erzählt im Podcast, ein Ex-Weltmeister fährt in Spanien und beim Fahrwerk gibt es Rabatt. Nachwuchsschule geht bald los und Geld kann man auch loswerden.

Geschichtsstunde

In Berlin gibt es seit Ende September eine Attraktion mehr. Die BMW Motorradwelt hat in der Hauptstadt ihr neues Zuhause eröffnet. «Ab dem 30. September 2023 nimmt sie euch in Empfang und ihr könnt in unsere Geschichte eintauchen», erklären die Verantwortlichen. Zu sehen gibt es dort einzigartige Motorräder aus den letzten 100 Jahren und aufregende Erfahrungsberichte sowie Workshops und Events.

Shopping Guide

Der IDM Superbike-Meister Florian Alt und der ehemalige Superbike-WM-Pilot Leandro Mercado sind im Auftrag von Honda und dem Team Viltais auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft unterwegs. Gemeinsam konnte man in der EWC 2023 den Konstrukteurstitel holen. Inzwischen ist auch die neue Kollektion am Start. Erhältlich solange der Vorrat reicht. Von Shirts bis Jacken ist alles dabei, die Größen reichen von S bis XXXL.

Podcast

Seit der Saison 2005 ist Jens Holzhauer mit seiner Honda-Truppe fester Bestandteil der IDM Superbike. Nur zwei Jahre später errang das Team von Holzhauer Racing Promotion zusammen mit Martin Bauer den ersten Titel in der IDM Superbike und konnte diesen im darauffolgenden Jahr sogar verteidigen. Nach Gesamtrang 8 in der Saison 2009 gelang es im Jahr 2010 mit Karl Muggeridge, abermals den Titel einzufahren. Danach wurde es zäh. Auch die Ankunft der neuen Honda CBR1000RR-R im Jahr 2020 konnte das nicht direkt ändern. Erst die Kombination aus konsequenter Entwicklungsarbeit und Florian Alt als Fahrer brachte in der Saison 2023 die Erlösung und den lang ersehnten vierten Titel. In der aktuellen Folge des IDM-Podcast «Slicks and Sunglasses» plaudert Holzhauer aus seinem ganz persönlichen Nähkästchen. (Quelle: idm.de)

NTC-Anmeldung

Mit Rocco Caspar Sessler hatte Ende September eine deutscher Pilot in der Nachwuchsschule des Northern Talent Cup 2023 den Gesamtsieg eingefahren. Damit war auch gleich der Sprung in den Red Bull Rookies Cup gebongt. Wer sein Glück im kommenden Jahr auch einmal im Northern Talent Cup versuchen möchte, kann sich ab dem 15. Oktober 2023 anmelden.

Lehrstunde

Seine Brötchen verdient der ehemalige Supersport-Weltmeister Jörg Teuchert zwar seit Jahren mit Fahrrädern und allem, was dazugehört. Aber so ein wenig Motorrad gehört auch immer noch zum Leben. Diese Jahr war Teuchert bei den IDM-Läufen in Schleiz und in Hockenheim dabei. Im Winter steigt er wieder selbst aufs Moped. «Falls ihr Lust habt», so nun sein Aufruf, «die lange Winterpause aktiv zu nutzen, könnt ihr das gerne in Spanien machen. Ab Mitte November bin ich zum ersten Event mit Biosan in Cartagena. Dort können eure Motorräder für 35.-€/monatl. eingelagert werden. Ich habe aktuell noch Transportkapazitäten frei und kann euer Bike mitnehmen. Da ich mehrmals in Spanien bin, können gemeinsame Termine für Jerez, Valencia, Almeria und Cartagena in Angriff genommen werden. Natürlich stehe ich euch mit Coaching usw. ebenso zur Verfügung. Fragen beantworte ich euch natürlich gerne individuell.»

Rabatt-Aktion

Im Bereich der IDM Superbike hatte Fahrwerks-Spezialist Benny Wilbers seine Produkte unter anderem in der Kawasaki von Leandro Mercado verbaut. Statt eigenem IDM-Team. Ausserdem hat er sein Engagement im Bereich Harley-Davidson-Fahrwerke ausgeweitet. Jetzt gibt’s die alljährliche Rabatt-Aktion. «Als Dankeschön für deine Unterstützung und Treue möchten wir dir auch in diesem Jahr unsere Wilbers Oktoberfestaktion vorstellen», spricht die Firma Wilbers aktuell ihre Kunden an. «Wie schon in den Vorjahren erhältst du auf alle eingehenden Bestellungen vom 1. bis 31. Oktober 2023 10%-Rabatt auf das komplette Sortiment und Dienstleistungen. Ausgenommen davon sind Verpackungs- und Versandkosten, Eil- und Farbzuschläge, Nightline und Sonderlösungen.»