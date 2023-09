Bürgerinitiative pro Hockenheimring aktiv

Motorsport gefällt nicht jedem. Mit der Initiative «Meine Rennstadt» soll nun aktiv über den Motorsport allgemein und den Hockenheimring speziell aufgeklärt werden. Gemeinderat-Sitzung steht an.

«Unsere Bewegung setzt sich leidenschaftlich für den Hockenheimring ein und richtet sich an alle Bürger und Unterstützer dieses legendären Austragungsortes», schreiben die Verantwortlichen der Bürgerinitiative auf ihrer Internetseite. «Unser Ziel ist es, den Hockenheimring zu schützen, zu fördern und als wichtigen Bestandteil unserer Gemeinschaft zu erhalten. Wir setzen uns für die Vielfalt des Motorsports ein, von packenden Rennen bis hin zu Fahrertrainings und Testtagen, und stehen entschieden gegen eine Reduzierung dieser Veranstaltungen. Der Hockenheimring soll ein Ort bleiben, an dem Motorsport in all seiner Vielfalt erlebt werden kann.»

«Gleichzeitig arbeiten wir daran», heißt es weiter, «die Akzeptanz des Motorsports und seiner leidenschaftlichen Anhänger in Politik und Gesellschaft zu steigern. Wir wollen, dass die Begeisterung für diesen Sport auf breite Zustimmung und Verständnis stößt, und setzen uns für eine inklusive und vielfältige Gemeinschaft ein. Der Hockenheimring spielt nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich eine bedeutende Rolle in unserer Region. Wir möchten sein Potenzial als positiven Wirtschaftsfaktor weiter hervorheben und das Bewusstsein für seine wichtige Rolle schärfen. Durch umfassende Aufklärung und Information über den Motorsport möchten wir dazu beitragen, dass Interessierte die Organisation und Struktur dieses faszinierenden Sports besser verstehen. Unser Anliegen ist es, die Leidenschaft für den Motorsport zu teilen und die Werte, die er verkörpert, weiterzugeben.»

«Wir laden Sie herzlich ein, sich unserer Bewegung anzuschließen und gemeinsam den Hockenheimring und den Motorsport in unserer Region zu unterstützen», lassen die Betreiber wissen. «Zusammen können wir sicherstellen, dass der Hockenheimring ein Ort bleibt, der unsere Identität stärkt und unsere Leidenschaft für den Motorsport am Leben hält.»

«Der Hockenheimring ist nicht nur eine sportliche Stätte, sondern auch ein bedeutender Bestandteil unserer Identität als Hockenheimer Bürger», erklären die im Verein Engagierten. «Gleichzeitig fungiert er als Motor unserer Wirtschaft in der Region. Er schafft Arbeitsplätze und bietet den umliegenden Unternehmen einen wertvollen Vorteil gegenüber Regionen ohne solch einer Rennstrecke. Der Name Hockenheim zieht Unternehmen an und verleiht unserem Standort einen enormen Wert. Der Hockenheimring und der Motorsport sind unsere Leidenschaft. Egal ob als Rennfahrer oder Fan. Wir setzen uns für den Erhalt des Hockenheimrings ein, um unsere Freiheit zu wahren, das zu wählen, was uns erfreut. Dies geschieht im Einklang mit der Gleichberechtigung aller Menschen auf diesem großartigen Planeten. Lasst uns gemeinsam für den Hockenheimring stehen, unsere Liebe zum Motorsport teilen und sicherstellen, dass unsere Stimmen und unsere Leidenschaft gehört werden.»

«Am 27.09.2023 um 18:00 Uhr Gemeinderatssitzung im Rathaus Hockenheim», laden die Macher von «Meine-Rennstadt» ein. «Ihre Stimme für den Hockenheimring. Es ist ihre Gelegenheit, für den Hockenheimring und den Motorsport einzustehen und sich gegen eine Reduzierung der Rennveranstaltungen, Sicherheitstrainings, Konzerte und aller anderen Veranstaltungen auszusprechen.»