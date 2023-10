IDM-Piloten treten Reise nach Spanien an

Florian Alt, Melvin van der Voort und Bálint Kovács haben die IDM 2023 erfolgreich hinter sich gebracht. Doch damit ist ihre Saison noch nicht vorbei. Alle drei Piloten haben noch Pläne für weitere Rennen.

Florian Alt hatte sein Meisterschaftsgeschenk schon vor dem Gewinn der IDM Superbike in Hockenheim erhalten. Von der DORNA kam die Zusage für seinen Wildcard-Einsatz. Damit ist der IDM-Sieger und sein Team HRP Ende Oktober beim WorldSBK-Finale im spanischen Jerez dabei.

«Wir hatten schon für Most eine Wildcard beantragt», verrät Holzhauer nun, «aber da waren wir sechs Tage zu spät dran. Jetzt kam das Okay für das WM-Finale.» Für diesen Einsatz hat Reifenhersteller und IDM-Alleinausrüster Pirelli schon seit Jahren für die jeweiligen Meister ein Care-Paket im Angebot und übernimmt die Kosten für die anfallenden Gebühren wie unter anderem die Einschreibung und packt das Reifen-Kontingent für das WM-Wochenende obendrauf. Für den Rest der nicht gerade zum Schnäppchenpreis zu bekommenden WM-Chance haben langjährige Sponsoren des IDM-Teams HRP nochmals das Scheckbuch gezückt.

In seiner Werkstatt in Wittenberge hat Holzhauer schon vor längerem mit dem WorldSBK-Projekt losgelegt. «Wir fahren mit unserem IDM-Motorrad», erklärt er. «Allerdings mit mehr Power. Wir werden eine anderes Gabel-Set-up fahren, einen größeren Tank und wir werden auch Änderungen an der Bremse vornehmen.» Ihren ersten Roll-out hat das Duo Holzhauer-Alt schon in Oschersleben absolviert. Ein seröser Test ist vor der Abreise nach Jerez noch angesetzt.

Das IDM-Team SWPN, Partner der Stichting Zorgeloos Kind, wird Melvin van der Voort beim World Supersport-Lauf in Jerez ebenfalls mit einer Wildcard an den Start schicken. Für den 18-jährigen Fahrer bedeutet dies sein Debüt in der Weltmeisterschaft. In Vorbereitung auf die World Supersport Rennen Ende Oktober wird Van der Voort am kommenden Wochenende am ESBK Supersport Lauf in Jerez teilnehmen. «Ich bin sehr glücklich, dass ich mich auf dem höchsten Niveau der Welt zeigen kann», erklärt van der Voort. «Ich freue mich sehr darauf, mit diesen Spitzenfahrern zu fahren. Ich möchte meinen Sponsoren, dem Team SWPN und Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux, sehr für diese wunderbare Gelegenheit danken. Der ESBK Supersport-Lauf in Jerez ist eine perfekte Vorbereitung für die WM-Rennen zwei Wochen später. Ich freue mich schon riesig darauf.»

Teammanager Frank Brouwer meint: «Wir als Team SWPN wollten Melvin unbedingt eine Chance geben, auf Welt-Niveau zu fahren. Melvin hat sich in den letzten Jahren als Fahrer sowohl auf als auch neben der Strecke hervorragend entwickelt. Gemeinsam mit unserem Partner Yamaha Motor Europe ist es der Benelux-Niederlassung gelungen, eine Wildcard für den World Supersport Lauf in Jerez zu bekommen.»

IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács wird nicht beim WorldSBK-Finale in der Startaufstellung stehen. Doch auch der Ungar vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW ist inzwischen schon auf dem Weg nach Spanien. «Heute geht es nach Jerez», hieß es am Mittwoch vom BMW-Piloten. «Dort werde ich das easyRace Team beim sechsten Lauf der ESBK in der Kategorie Stock 1000 vertreten. Das letzte Mal bin ich 2021 in der Spanischen Meisterschaft gefahren, die genauso stark ist wie die IDM. Ich habe gute Erinnerungen an Jerez, ich mag die Charakteristik der Strecke, ich habe in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt und ich hoffe, dass ich das wieder tun kann.»