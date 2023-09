IDM News: Titelangebot, WorldSBK und ein Verrückter

Ab heute heißt es auf dem Hockenheimring «IDM-Finale». Nicht nur auf der Strecke ist viel los. Auch drumherum gibt es viel zu entdecken. Zahlreiche Titelentscheidungen stehen noch aus, bevor es in die Winterpause geht.

Meister werden nicht nur in der IDM Superbike und der IDM Supersport gesucht. Auch bei den Rahmenklassen ist noch viel Zunder drin. Ducati setzt auf Serienvariante und spannender Gast im Podcast. Gute Chancen für WM-Besuch 2024.

Vizetitel im Angebot

In der Nachwuchsklasse IDM Supersport 300 ist der Titel schon vergeben. Der neue Meister heißt Inigo Iglesias (Kawasaki) und kommt aus Spanien. Die nachfolgenden Plätze werden Walid Khan, Dustin Schneider und Philipp Tonn unter sich ausmachen. Alle Drei fahren im Freudenberg-KTM-Paligo Racing-Team. Ihre Kollegen Lennox Lehmann und Dirk Geiger sind in Hockenheim nicht am Start, denn zeitgleich findet in Aragon die Supersport 300-Weltmeisterschaft statt, in der sie starten. (Quelle: idm.de)

Twin Cup-Titel noch offen

Nach dem 100 Jahre Schleizer Dreieck Jubiläum folgte das 60 Jahre Frohburger Dreieck Jubiläum. «Nachdem 2022 ein Satz mit X war, konnte es nur besser werden», erklärt Vorjahresmeister Justin Hänse nach seinem Frohburg-Ausflug. «Ich konnte mir dort die vierte Poleposition für dieses Jahr und die zehnte Pole in Folge der letzten beiden Jahre sichern. Rennen 1 am Samstagnachmittag startete etwas holprig, da ich Freitag noch eine neue Kupplung einbauen musste. Nachdem ich auf P2 aus der ersten Kurve gekommen bin, konnte ich bereits nach Runde 1 einen guten Vorsprung von 1,3 sec rausfahren. Nach zehn Runden sah ich mit sechs Sekunden Vorsprung die Zielflagge als Erster. Nach einem sehr guten Start in Rennen 2 hatte ich in den ersten Runden leicht mit Felix Kauertz zu kämpfen, konnte mich aber durchsetzen und fuhr ein enges Rennen mit wenig Vorsprung zum jeweils wechselnden Zweitplatzierten. Nachdem ich drei Runden vor Schluss die 0,4 Vorsprung sah, zog ich die letzten Runden nochmal an und konnte dann auch Rennen 2 mit gutem Vorsprung für mich entscheiden. 50 Punkte für das Konto und 30 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Es bleibt weiter spannend diese Woche beim letzten Lauf in Hockenheim.»

Verrückter im IDM-Podcast

Un poco loco – ein bisschen verrückt sei er, dieser Felix Klinck. Das sagt auf jeden Fall ein langjähriger Wegbegleiter über «El Klincko», der in diesem Jahr seine zweite Saison in der Pro Superstock 1000 auf Kawasaki bestreitet. Dabei hat der sympathischen Badener abseits der Rennstrecke einen eher bodenständigen Werdegang. Dem Besuch eines klassischen Gymnasiums folgt ein Ingenieurstudium, seine Masterthesis hat erneuerbare Energien als Themenschwerpunkt. Welche Lehren der 27-jährige aus zwei Jahrzehnten im Rennsport auf zwei und mit vier Rädern gezogen hat, wieso er trotz Team mit Isle of Man-Erfahrung auf Road-Racing-Rennen verzichtet und weshalb er jedoch auf jeden Fall bei Bagger-Rennen an den Start gehen würde, erfährt man in dieser Episode von «Slicks and Sunglasses»

Ducati mit Seriensteuergerät

Marc Moser ist nach seinem freiwilligen Abschied von BMW beim Finale in Hockenheim erneut als Gastfahrer mit Ducati dabei. «Das ist ein Stocksportmotorrad mit den zugehörigen Stockspezifikationen», erklärt Vater Matthias Moser auf idm.de. «Das gleiche Motorrad wird auch in der Italienischen Meisterschaft gefahren. Mit einem Unterschied. Wir fahren mit einem Seriensteuergerät, während die Italiener ein Einheitssteuergerät einsetzen müssen, das für jedes Motorrad gleich ist. Mit dem Einheitssteuergerät ist Ducati nicht glücklich. Man hat uns gesagt, dass das Seriensteuergerät viel besser mit dem Motorrad funktioniert.»

WM-Besuch

Wenn das Team um Michael Galinski und Jürgen Röder an ihrer Tradition festhält, neben der Teilnahme an der Superbike-Weltmeisterschaft 2024 wieder bei einem Rennen zur IDM Superbike anzutreten, können sich die Fans erneut auf zwei Hochkaräter freuen. Während der US-Amerikaner Garrett Gerloff, der die beiden IDM-Rennen am Red Bull Ring 2023 gewinnen konnte, im WM-Team Bonovo action verlängert hat, stößt Scott Redding neu dazu.