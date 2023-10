IDM News: Ein Autorennen, ein Ja-Wort und erste Tests

Bastien Mackels teilt sich mit seinen Endurance-Kollegen ein Auto in den Ardennen. Max Neukirchner gibt sein Wissen weiter. Und am Schleizer Dreieck sind Praktiker gefragt. Noch ist keine Winterpause.

Die IDM-Saison ist bald einen Monat passé. Aber noch ist einiges los, bevor der allgemeine Winterschlaf ausgerufen wird.

Freiwillige vor

Am Schleizer Dreieck hatten sich zahlreiche Helfer bei den verschiedenen Events rund um den 100. Geburtstag der Strecke eingebracht. Praktisch veranlagte Unterstützung wird aktuell noch gesucht. «Wie in jedem Jahr im Herbst», erklärt der örtliche Veranstalter MSC Schleiz, «wenn die Saison am Dreieck so gut wie abgeschlossen ist, gilt es, unsere Strecke winterfest zu machen. Deshalb sind alle fleißigen Freiwilligen noch einmal eingeladen, am Samstag 21. Oktober ab 9 Uhr mitanzupacken. Treffpunkt wie immer im Fahrerlager am Sportgebäude. Für Versorgung und Stärkung ist natürlich auch wieder gesorgt.»

Mit Neukirchner am Sachsenring

Der ehemalige WorldSBK- und IDM-Pilot Max Neukirchner ist auch im kommenden Jahr wieder als Instruktor unterwegs. «Wir sind wieder bereit für den Sachsenring! Bist du es auch», so das Motto der Veranstalter von TopSuperbike. «Wir laden Dich ein, zu unserem Track Day auf dem Sachsenring. Sichere dir Deinen Platz. Wir haben zum Buchungsstart ein Kontigent an Tickets mit dem Preis von diesem Jahr.» Termin ist im Mai 2024.

Unter der Haube

Dass Danijel Peric immer der passende Spruch einfällt, hat das Sprach-Talent als Moderator des IDM Live-Streams auch in diesem Jahr im Auftrag von Radio Viktoria wieder bewiesen. Doch Peric hat noch ganz andere Qualitäten. Unlängst wurde er von einem Brautpaar an den Red Bull Ring in Österreich beordert, wo er den Job des Trauredners übernahm.

Szenen-Wechsel

Bastien Mackels fährt neben der IDM Superbike auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft mit dem Team KM99. Laut speedactiontv.be geht es für Mackels und seine Teamkollegen nochmal auf die Strecke. Dann allerdings mit vier Rädern pro Kopf. «Die 24H2CV/C1 sind zurück auf der schönsten Rennstrecke der Welt», berichten die Belgier. «Am kommenden Wochenende, dem 21. und 22. Oktober, findet auf dem Ardennenring dieses legendäre Rennen am Ende der Saison statt. Der Start erfolgt am Samstag um 17.00 Uhr. Bei seiner vierten Teilnahme vergrößert sich das Citropol Youngers Team um ein drittes Auto in den Farben von KM99. Das Team wird also erneut mit neuen Gesichtern, Fahrern und Mechanikern an dem Abenteuer teilnehmen.»



Das Auto mit der EWC-Crew von dem Team der neun Praktikanten, die im Citropol Youngers Team ausgebildet werden, vorbereitet wurde und bei den 24 Stunden an den Start gehen wird. Die drei EWC-Fahrer Lucas Mahias, Florian Marino und Bastien Mackels werden abwechselnd am Steuer sitzen.