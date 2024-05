IDM 2024 – es wird wieder gestreamt mit Mielke und Co

An jedem IDM-Wochenende erfreut sich der Stream von Radio Viktoria großer Beliebtheit. Wer nicht selbst vor Ort sein kann, verpasst keines der IDM-Rennen. Großes Besteck am Sachsenring.

Am kommenden Wochenende geht die IDM zum Saisonstart auf die Piste. Gefahren wird auf der deutschen Strecke am Sachsenring. Geboten wird reichlich Programm auf der Strecke. Neben den IDM-Solo-Klassen zeigen die Macher auch die Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft und des Northern Talent Cups.

«Wir machen den IDM Livestream jetzt im fünften kompletten Jahr», zieht Produktionsleiter Stephan Kraus Bilanz. «Zum IDM-Saisonfinale 2019 durfte ich ja das erste Mal die IDM Livestream Produktion auf die Beine stellen.» In diesem Jahr soll, wenn möglich, auch wieder die Kamera-Drohne spektakuläre Bilder liefern. Das Okay für das Sachsenring-Wochenende liegt bereits vor. Es fehlt nur noch das grüne Licht in Sachen Drohne aus Assen und Hockenheim.

Zum IDM-Saisonauftakt gibt die Produktionsfirma richtig Gas. «Am Sachsenring moderieren und kommentieren Eddie Mielke, Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric. Also Full House. Neben der IDM werden wir auch die Sidecar WM Rennen, kommentiert auf englisch von Adam Weller, streamen. Diese sind in deutsch und auf englisch auf dem MOTORRAD-YouTube Chanel und auf https://fim-moto.tv/ zu sehen.»

Nach den Vorarbeiten geht der Stream am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 10.20 Uhr auf Sendung. Für IDM-Fans ist die ganze Sause kostenlos.

Livestream Sendungen IDM Sachsenring

Samstag



14:30 Uhr - Welcome Moderation Einspieler: „the IDM SBK Rider 2024” + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

14:40 Uhr - IDM FIM Sidecar Sprintrace (race start 14:45 Uhr)

15:20 Uhr - IDM Supersport300 RACE 1 (race start 15:30 Uhr)

16:10 Uhr - IDM Supersport RACE 1 (race start 16:20 Uhr)

17:00 Uhr - Northern Talent Cup RACE 1 (race start 17:05 Uhr)



Sonntag



10:20 Uhr - Welcome Moderation

10:25 Uhr - IDM SBK RACE 1 (race start 10:35 Uhr)

11:20 Uhr - IDM FIM Sidecar RACE (race start 11:25 Uhr)

12:10 Uhr - Ilmberger Paddock Talk + Pitwalk Sachsenring

12:35 Uhr - IDM SSP300 RACE 2 (race start 12:45 Uhr)

13:25 Uhr - IDM SSP RACE 2 (race start 13:35 Uhr)

14:20 Uhr - Northern Talent Cup RACE 2 (race start 14:25 Uhr)

15:05 Uhr - IDM SBK RACE 2 (race start 15:15 Uhr)