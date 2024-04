IDM-Ausflug nach Valencia – Alt Schnellster

Der erste Schlagabtausch einiger Superbike-Piloten fand bereits einige Wochen vor dem IDM-Saisonauftakt auf dem Sachsenring statt. Zahlreiche Fahrer trafen sich beim Bike-Promotion-Training in Valencia.

Fahrer aus zahlreichen Nationen und aus unterschiedlichen Meisterschaften trafen sich auf der GP-Piste im spanischen Valencia. Für einige IDM-Piloten war dies auch die erste Standort-Bestimmung nach den langen Winter-Monaten. An der Spitze gaben sich auch gleich ein paar alte Bekannte ein Stelldichein.

Schnellster Mann war nach drei Tagen der aktuelle IDM-Superbike-Meister Florian Alt, der mit einer Zeit von 1.32,885 min eine erste Duftmarke setzte. Der Honda-Pilot hatte bereits im letzten Jahr seinen Deal mit dem Team um Jens Holzhauer verlängert und wird auch wieder in der Langstrecken-WM, die am kommenden Wochenende in Le Mans losgeht, für das Team Viltais, ebenfalls auf Honda, dabei sein.

Auf Rang 2 tauchte in der Gesamttabelle von Valencia Patrick Hobelsberger mit der BMW des Teams GERT56 auf. Der Bayer, der im Winter bereits einige Wochen in Spanien verbracht hatte, hielt mir einer Zeit von 1.33,073 min dagegen, die er in den ersten beiden Tagen rausgehauen hatte, und war damit gerade mal 0,188 Sekunden langsamer als Alt. Mit diesem überschaubaren Rückstand dürfte klar sein, dass die IDM-Titelentscheidung auch im Jahr 2024 unter anderem über die beiden gehen wird. «Valencia IDM-Racecamp beendet», verkündete Hobelsberger nach zwei Testtagen. « Beide Tage habe ich mit P1 und mit neuer persönlicher Bestzeit in Valencia, einer 1.33,0 min, beendet. Danke an das Team für die harte Arbeit, wir haben viele neue Fahrwerksachen getestet, mega happy. Einige Arbeiten an der Elektronik zusammen mit Ronny halfen sehr beim mangelnden Grip, den der Kurs diesmal hatte, und wir sammelte wichtige Daten für ähnliche Bedingungen während der Saison. Ich kann den Saisonstart kaum erwarten. Vamos!»

Zu den Favoriten zählt sicherlich erneut der Ukrainer Ilya Mikhalchik vom Team Champion-alpha-Van Zon-BMW. Doch in Valencia war der dreifache IDM-Champion nicht dabei, sondern trainierte gemeinsam mit seinen BMW-Kollegen, unter anderem Markus Reiterberger und BMW-Neuzugang Hannes Soomer.

Mit Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig war das Team GERT56 in Valencia komplett am Start. Die beiden belegten mit einer Zeit von 1.34,241 min, bzw. 1.34,260. min, die Plätze 3 und 4. Der achte Rang ging mit einer Zeit von 1.34,730 min an Thomas Gradinger. Der Österreicher wird zukünftig von Yamaha Deutschland gefördert und wagt den Umstieg von der IDM Supersport in die IDM Superbike. Gradinger war als Achter auch der schnellste Yamaha-Pilot unter den 46 Supersport- und Superbike-Fahrern, die in Valencia dabei waren.

Denkbar knapp dahinter, mit einem Rückstand von 0,080 Sekunden, tauchte mit Leandro «Tati» Mercado die schnellste Kawasaki auf. Der Argentinier, der erst kürzlich zum ersten Mal Vater geworden ist, hatte bei seinem bereits zweiten Test mit dem Team von Emil Weber noch viel Arbeit. Denn nach einem Jahr mit den Wilbers-Federelementen wechselt das Team aus der Schweiz auf Elemente von Öhlins.

Unter die aktuellen IDM-Piloten mischte sich mit Jörg Teuchert auch ein alter Bekannter, der neben IDM-Superbike-Titel auch den Supersport-WM-Titel aus dem Jahr 2000 sein Eigen nennt. Der Franke, der in Hersbruck seit Jahren erfolgreich ein Fahrradgeschäft führt, schaffte immerhin noch eine 1.37,985 min. und belegte damit Platz 28. Zwei Tausendstel hinter im ging es weiter in Sachen IDM, da aber nicht mit einem IDM-Teilnehmer, sondern mit dem Moderator Danijel Peric, der während der IDM-Läufe mit dem Mikro und im Auftrag von Radio Viktoria in der Boxengasse unterwegs ist.

Testzeiten Valencia

1. Florian Alt (D), Honda CBR 1000 RR – 1.32,885 min

2. Patrick Hobelsberger (D), BMW M 1000 RR – 1.33,973 min

3. Toni Finsterbusch (D), BMW M 1000 RR – 1.34,241 min

4. Jan-Ole Jähnig (D), BMW M 1000 RR – 1.34,260 min

5. Peter Hickman (GB), BMW M 1000 RR – 1.34,44 min

6. Alberto Ferrandez (SP), Moto2 Boscoscuro, 1.34,529 min

7. Rory Skinner (GB), BMW M 1000 RR – 1.34,535 min

8. Thomas Gradinder (A), Yamaha R1 – 1.34,730 min

9. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki TX 10R – 1.34,810 min

10. Christophe Ponsson (F), BMW M 1000 RR – 1.34,874 min

11. Joe Talbot (GB), Honda CBR 1000 RR

12. Ville Valtonen (FIN), BMW M 1000 RR

13. Nikki Tuuli (FIN), Ducati V2

14. Mathieu Gines (F), Yamaha R1

15. Alex Schacht (DK), Ducati V4 R

16. Max Toth (USA), Kalex Moto2

17. Twan Smits (NL), Yamaha R6

18. Milan Merckelbagh (NL), BMW M 1000 RR

19. Kamil Kerzmien (PL), BMW M 1000 RR

20. Davey Todd (GB), BMW M 1000 RR