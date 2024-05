IDM Sachsenring: Der Plan am Freitag

Fast zehn Stunden Motorradsport gibt es heute bei der dreitägigen IDM- und Sidecar-WM-Sause auf der deutschen GP-Strecke am Sachsenring zu sehen. Am Nachmittag bereits erste Qualifyings geplant.

Wer sich den IDM-Auftakt, inklusive der Seitenwagen-WM und der Gastklassen, am Freitag von einem Tribünenplatz anschauen will, sollte sich eine Menge Verpflegung mitnehmen. Denn in Sachen Zeitplan geht es ab 8.30 Uhr Schlag auf Schlag.

Der Stream

Heute muss man sich noch über das kostenlose Live-Timing über die Zeiten am Sachsenring informieren. Über die Zeitnahme der Firma Bike Promotion kann man sich im Anschluss an die Trainingssitzungen alles an Zeitenlisten zu Gemüte führen, was das Herz begehrt. Bewegt Bilder im Netz gibt es ab Samstag 14.30 Uhr.

Der Rückblick

Wenn eine Saison losgeht, lohnt sich auch immer ein Blick zurück. Im Vorjahr hatte sich auf dem Sachsenring Honda-Pilot Florian Alt mit einer Zeit von 1.23,175 min die Pole-Position geschnappt. Auf Rang 2 gab in der Startaufstellung mit seiner Zeit von 1.23,801 min Hannes Soomer, ebenfalls auf Honda, seinen IDM-Einstand. Rang 3 ging im Vorjahr an den dreifachen IDM-Meister Ilya Mikhalchik mit einer Zeit von 1.23,911 min.



Der erste IDM Superbike-Rennsieg ging im Vorjahr am Sachsenring an Mikhalchik, vor Alt und Soomer. Lauf 2 ging an den späteren Meister Florian Alt. Auf Platz 2 führte sich Superbike-Neueinsteiger Patrick Hobelsberger standesgemäß ein. Rang 3 ging an Hannes Soomer.

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal ist tagsüber der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Temperaturen von 12 bis 16°C. In der Nacht ist der Himmel bedeckt bei Tiefstwerten von 11°C. Mit Böen zwischen 15 und 34 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, 03.Mai 2024

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Pro STK 1000

09.00 bis 09.30 Uhr FP1 NTC

09.40 bis 10.10 Uhr FP1 IDM Superbike

10.15 bis 10.35 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.40 bis 11.05 Uhr FP1 IDM Supersport

11.15 bis 11.45 Uhr FP Superside WM



11.55 bis 12.15 Uhr FP2 Pro STK 1000

12.25 bis 12.55 Uhr FP2 NTC

13.15 bis 13.45 Uhr FP2 IDM Superbike

13.50 bis 14.10 Uhr FP2 IDM SSP 300

14.20 bis 14.45 Uhr FP2 IDM Supersport

14.50 bis 15.10 Uhr FP KTM Junior Cup



15.20 bis 15.40 Uhr Q1 Superside WM

15.50 bis 16.20 Uhr PreP IDM Superbike

16.30 bis 16.50 Uhr Q1 Pro STK 1000

17.00 bis 17.30 Uhr Q1 NTC

17.40 bis 18.05 Uhr Q1 KTM Junior Cup