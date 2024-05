IDM News: Opas Spuren, Extra-Sause, Scooter-Racer

Aktuell hat die IDM gerade Pause. Ein Blick in andere Serien lohnt sich. Promi-Dichte beim Scooter-Cup am Nürburgring. IDM-Sponsorpool erfährt weiteren Zuwachs. Tickets für Belgien im Angebot.

Vom Mikrofon ging es für IDM-Kommentator Lukas Gajewski erstmals auf zwei Rädern in die Startaufstellung. Nachwuchs kommt aus Schweden nach Deutschland. Und in Belgien kann man mitfeiern.

Einladung nach Belgien

Spa-Francorchamps - 8. Juni 2024. Das nächste Rennen für das BMW Motorrad World Endurance Team rückt immer näher. Dieses Jahr wurde ein neues Format gewählt. Kein 24-Stunden-Langstreckenrennen, sondern ein spannendes 8-Stunden-Sprintrennen. Für das BMW Motorrad World Endurance Team rund um Werner Daemen, der auch in der IDM Superbike fünf Piloten auf Punktejagd schickt, ist dies ein Rennen, auf das man sich freuen kann. «Nicht nur, weil wir ein belgisches Team sind und somit auf eigenem Boden antreten können, sondern auch, weil wir uns voll und ganz dem Sieg verschrieben haben, um den ersten Platz in der Meisterschaft zu erreichen», lassen die Fahrer, unter ihnen Ilya Mikhalchik und Markus Reiterberger, und die Crew wissen. Im Jahr 2024 wird das Tecmas - MRP racing team wieder als offizielles BMW Stock Team am Start sein. «Neu in diesem Jahr ist, dass Sie als VIP die Möglichkeit haben, in einem der Zwischengeschosse des Radillion einen Drink und einen Snack zu sich zu nehmen», ist auf der Einladung zu lesen. VIP-Paket Freitag-Samstag: Preis €150 / Pers. (nur 50 Karten zu diesem Preis). Enthalten sind Eintrittskarte, Mittag- und Abendessen am Samstag, Zugang zum Mezzanin am Freitagnachmittag und Samstag, Meet & Greet Option mit den Piloten, geführte Besichtigung der BMW Motorrad Endurance Team Box und ein Goodie-Bag. Bis zum 23. Mai kann man per E-Mail an info@mrp-racing.com sein Glück versuchen.

Neues Gesichts aus Schweden

Neu ist in der IDM Supersport 300 ist in diesem Jahr der Schwede Emil Tägtlund dazu gekommen. Er will nun auch internationale Rennsport-Luft schnuppern. Damit tritt er gewisser Weise in die Schuhe seines Vaters, der in den frühen 90er-Jahren ebenfalls in Deutschland an einigen Rennen teilnahm. Die Passion zum Rennsport ist in der Familie Tägtlund auch 20 Jahre später nicht erloschen. Zum Auftakt am Sachsenring wurde Tägtlund von seinem Vater und seinem Großvater begleitet. In den Jahren 2022 und 2023 war Emil Tägtlund in der Schwedischen Meisterschaft mit von der Partie, bevor er sich dazu entschied, in die IDM einzusteigen. Der ausgebildete CNC-Fräser hat sich für dieses Jahr vorgenommen, so viel wie möglich zu lernen und die IDM als Sprungbrett für seine professionelle Rennkarriere zu nutzen. (Quelle: IDM)

Vom Mikro auf die Pistes

Lukas Gajewski ist normalerweise eher weniger für seinen Top-Speed und seine Schräglagen auf der Rennstrecke bekannt. Sein Hauptjob besteht darin, über genau diese Dinge zu berichten. Unter anderem über die IDM beim von Radio Viktoria produzierten Live-Stream. «Rennpremiere auf zwei Rädern», meinte Gajewski nun vergangenes Wochenende und meldete sich am Nürburgring für den Start beim Scooter Cup an. «Mein fahrbarer Untersatz für das Roller-Rennen war eine schmucke Honda Helix – die einzige je in Form eines Motorrollers gebaute Luxuslimousine.» Die gute Nachricht: Mensch und Maschine haben das Wochenende heil überstanden. Und auch Social Media-Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. «Herzlichen Glückwunsch Lukas», ist dort zu lesen, nachdem das Nachwuchstalent Gajewski das Rennen als Vierter beendet hatte. «Gut, dass es nicht um den Designpreis ging, da wäre es eng geworden. Das Ding sieht aus wie zwei Zimmer, Küche, Bad auf Rädern.» Spaß hat es aber allen Beteiligten augenscheinlich gemacht.

Neuer Partner im Pool

Arai Helmet ist ab sofort Partner der IDM. Arai wird während der gesamten Meisterschaft im Paddock zu finden sein, um die IDM-Fahrer mit einem Full-Service und Ersatzhelmen zu versorgen. «Es ist ein gutes Zeichen, Arai als weiteren Partner in der Meisterschaft zu haben, die dadurch erneut ein Stück stärker wird», ist IDM-Serienmanager Normann Broy über den Neuzugang erfreut. Auch den Besuchern der IDM bietet Arai einen speziellen Service für ihren eigenen Arai-Helm an. Im offenen Fahrerlager wird es zwar keine offiziellen Verkaufsstellen geben, dennoch besteht die Möglichkeit, die neuesten Arai-Modelle zu testen. (Quelle: IDM)