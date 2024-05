IDM Sachsenring: Hobelsberger quetscht sich zum Sieg

Nach dem verregneten Vormittag durften die IDM Superbike-Piloten den zweiten Lauf bei Sonnenschein fahren. Den Sieg erarbeitete sich Patrick Hobelsberger. Für Alt und Mikhalchik blieben P2 und P3.

Das Podest am Vormittag hatten sich Lorenzo Zanetti, Toni Finsterbusch und Patrick Hobelsberger geteilt. Der Bayer ist auf den Podest-Fotos allerdings nicht dabei. Denn da stand noch Florian Alt auf dem Treppchen. Doch der Meister des Vorjahres musste drei Plätze nach hinten rutschen. Sein rotes Licht am Heck hatte während der Startaufstellung seinen Geist aufgegeben und konnte auch nicht wiederbelebt werden.

Vor den Superbikern waren die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup dran und mussten bei ihrem Rennen noch den einen oder anderen Regentropfen auf dem Visier ignorieren. Der Asphalt blieb aber trocken. Bei der Superbike-Startaufstellung traute sich sogar die Sonne kurz hinter den schwarzen Wolken hervor. Doch sicher war in Sachen Wetter genau nichts.

In der ersten Startreihe nahmen wieder Patrick Hobelsberger, Florian Alt und Ilya Mikhalchik Platz. Am Start fanden sich noch 23 Fahrer ein. Leichte Blessuren und fehlende Ersatzteile hatten für den einen oder anderen Fahrer zum vorzeitigen Feierabend geführt. Die meisten Fahrer setzten auf den weichen Reifen, nur Alt und Zanetti wagten sich an supersoft.

Alle schafften die ersten Kurven unbeschadet. Alt war am besten weggekommen und auch Polesetter Hobelsberger war gut dabei. Zanetti war mit einem Blitzstart auf Rang 3 nach vorne geschossen, wurde aber wenig später von Ilya Mikhalchik kassiert. Hinter dem viertplatzierten Zanetti sortierten sich Toni Finsterbusch, Jan-Ole Jähnig, Maximilian Kofler, Luca Grünwald und Leandro Mercado ein. Max Schmidt komplettierte die Top Ten.

Die ersten Fünf konnten sich mit 1.24er-Zeiten ein wenig von den Verfolgern lösen. Hobelsberger und Alt sorgten vor allem Ende Start-Ziel für prickelnde Momente. Und Runde 7 zeigte auch Mikhalchik sein Interesse an einem Sieg. Zanetti blieb unterdessen ruhig und hielt sich aus allem gepflegt raus. Im Mittelfeld flogen dagegen die Fetzen in Sachen gegenseitige Überholmanöver. Auf Platz 5 hatte sich Finsterbusch vorgearbeitet und war mit einem Zwei-Sekunden-Vorsprung sicher unterwegs. Björn Stuppi beendete sein Rennen vorzeitig und bog in die Boxengasse ab.

Die Vierer-Truppe an der Spitze fuhr weiterhin 1.24er-Zeiten und Alt geriet zur Halbzeit immer stärker unter Druck von Mikhalchik. Hobelsberger blieb ebenfalls im Kampf um den Sieg dabei und auch Zanetti hatte noch nicht aufgesteckt. Sturz wurde von Kevin Orgis in Kurve 1 vermeldet. Oliver König rollte mit seiner Hertrampf-Ducati in die Box.

An der Spitze belauerten sich die Kontrahenten und im Mittelfeld mischten vor allem Jan Mohr, Grünwald, Mercado bis hin zu Thomas Gradinger auf Platz 13 die Platzierungen immer wieder neu zusammen. Mohr machte sich die Spielereien der Konkurrenz zu Nutze und setzte sich einige Motorradlängen ab. Der Kampf um den Sieg konzentrierte sich auf die letzten Runden. Vor allem Hobelsberger ließ es zum Schluss krachen. Doch auch als er an Alt vorbei war, in der vorletzten Runde, ließ Alt nicht nach. Vorbei kam der IDM-Champion am Bayer aber nicht mehr. Sieg für Hobelsberger hieß es am Ende. Für Alt blieb Rang 2. Ilya Mikhalchik tröstete sich nach dem verpatzten ersten Rennen mit Rang 3.

Superpole 2 – Startaufstellung

1. Patrick Hobelsberger (BMW) 1.22,453 min

2. Florian Alt (Honda) 1.22,632 min

3. Ilya Mikhalchik (BMW) 1.22,923 min

4. Toni Finsterbusch (BMW) 1.23,275 min

5. Jan Mohr (BMW) 1.23,420 min

6. Thomas Gradinger (Yamaha) 1.23,562 min

7. Lorenzo Zanetti (Ducati) 1.23,663 min

8. Jan-Ole Jähnig (BMW) 1.23,699 min

9. Max Schmidt (BMW) 1.24,102 min

10. Max Enderlein (Yamaha) 1.24,172 min

11. Maximilian Kofler (Yamaha) 1.24,199 min

12. Leandro Mercado (Kawasaki) 1.24,275 min

13. Philipp Steinmayr (BMW) 1.24,767 min

14. Colin Velthuizen (BMW) 1.25,159 min

15. Bálint Kovács (BMW) 1.25,812 min

IDM Superbike Sachsenring Rennen 1

1. Lorenzo Zanetti (Ducati)

2. Toni Finsterbusch (BMW)

3. Patrick Hobelsberger (BMW)

4. Maximilian Kofler (Yamaha)

5. Leon Orgis (Yamaha)

6. Florian Alt (Honda)

7. Philipp Steinmayr (BMW)

8. Bálint Kovács (BMW)

9. Leandro Mercado (Kawasaki)

10. Jan Mohr (BMW)

11. Nico Thöni (Kawasaki)

12. Max Schmidt (BMW)

13. Jan-Ole Jähnig (BMW)

14. Ilya Mikhalchik (BMW)

15. Kevin Orgis (BMW)

16. Sandro Wagner (BMW)

17. Max Enderlein (Yamaha)

18. Marco Fetz (BMW)

19. Björn Stuppi (BMW)

IDM Superbike Sachsenring Rennen 2

1. Patrick Hobelsberger (BMW)

2. Florian Alt (Honda)

3. Ilya Mikhalchik (BMW)

4. Lorenzo Zanetti (Ducati)

5. Toni Finsterbusch (BMW)

6. Jan-Ole Jähnig (BMW)

7. Jan Mohr (BMW)

8. Leandro Mercado (Kawasaki)

9. Bálint Kovács (BMW)

10. Maximilian Kofler (Yamaha)

11. Philipp Steinmayr (BMW)

12. Thomas Gradinger (Yamaha)

13. Kevin Orgis (BMW)

14. Sandro Wagner (BMW)

15. Nico Thöni (Kawasaki)

16. Marco Fetz (BMW)

17. Max Enderlein (Yamaha)

18. Max Schmidt (BMW)

19. Marc Moser (Ducati)

20. Luca Grünwald (BMW)