IDM Schleiz: Freikarten gegen Manpower 19.07.2024 - 17:02 Von Esther Babel

© MSC Schleiz Freiwillige vor

Der Countdown läuft. In nicht mehr ganz einer Woche geht das IDM-Spektakel am Schleizer Dreieck los. Wer am Samstag den, 20. Juli 2024 mit anpackt, schnappt sich dafür ein Freiticket.