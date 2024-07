IDM Schleiz: Camping, Preise und Tickets

Der eine oder andere sitzt bereits auf gepackten Koffern. Am Schleizer Dreieck darf wieder gezeltet werden. Buchhübel und Seng sind die Hot Spots. Geöffnet ist dort ab Donnerstag 10 Uhr.

Camping darf nur innerhalb der gekennzeichneten Flächen erfolgen. Außerhalb der gekennzeichneten Bereiche kann das Ordnungsamt Ordnungs- bzw. Bußgelder erlassen. Wildcampen ist in Deutschland verboten. Darunter versteht man das Übernachten im Zelt, Camper, Wohnmobil, Dachzelt oder ähnlichem an Orten in der Natur, die nicht als Campingmöglichkeit benannt sind oder persönliches Eigentum sind. Camping ist möglich auf dem Campingplatz Buchhübel und in der Seng. Die Campingplätze öffnen am Donnerstag ab 10.00 Uhr und sind bis Sonntag 18.00 Uhr zu verlassen. Es gibt dort auch Sanitär-Container.

«Rettungsgassen sind dringend einzuhalten», stellen die Verantwortlichen rund um den Veranstalter MSC Schleizer Dreieck klar. «In Rettungsgassen gilt stets Halte- und Parkverbot. Bei unseren Campingplätzen handelt es sich um Naturcampingplätze. Wir haben keine Strom- und Wasseranschlüsse. Das Ziehen von Stromkabeln von Händlern oder aus dem Fahrerlager ist strengstens untersagt. Dem Ordnungspersonal vor Ort ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen kann der Veranstalter einen Platzverweis aussprechen.»

«Achten Sie darauf, ihren Stellplatz sauber und ordentlich zu halten», geht es weiter auf der Wunschliste. «Das bedeutet: den Müll regelmäßig entsorgen und bspw. Zigarettenreste und Kronkorken usw. nicht achtlos in die Natur werfen. Um unsere Natur sauber zu halten, bitten wir Sie, beim Verlassen ihres Platzes ihren blauen Sack am Campingcontainer (Zu- und Ausfahrt) abzustellen.»

«Hunde beim Motorsport», so heißt es weiter. «Sollten Sie auf ihren Vierbeiner nicht verzichten können, bitten wir um gegenseitige Rücksichtnahme. Beim Gassigehen sollten Sie stets Ihren Hund anleinen und darauf achten, die Hinterlassenschaften Ihres Hundes einzusammeln.»

Das großflächige Absperren ist untersagt und kann durch den Veranstalter bei Zuwiderhandlung zurückgebaut werden. Jeder Campingplatzbesucher benötigt bei Betreten/ Befahren des Campingplatzes ein für die Veranstaltung gültiges Wochenendticket sowie Campingticket. Also nur Campen ohne Racing läuft nicht.

Offene Feuer jeglicher Art sind jederzeit strengstens untersagt. «Das Grillen betreffend beachten Sie bitten die aktuellen Hinweise des Veranstalters», lauter die Aufforderung, «dieser steht in enger Rücksprache mit den Ordnungsbehörden. Für Elementarschäden, Diebstahl am Eigentum oder Unfälle des Campers und oder seinen Besuchern übernimmt der Veranstalter keine Haftung.»

Ticketpreise – IDM

Camping 20 Euro

Samstag 30 Euro

Samstag ermäßigt 25 Euro

Sonntag 35 Euro

Sonntag ermäßigt 30 Euro

Wochenende 45 Euro

Wochenende ermäßigt 35 Euro

Wochenende im Vorverkauf 40 Euro

Gut zu wissen

Parkplätze befinden sich vor dem Haupteingang Fahrerlager. Gehbehinderte wenden sich bitte an die vor Ort befindlichen Ordner. Der Vorverkauf erfolgt bis Donnerstag, den 25. Juli – 18.00 Uhr. In Schleiz können die Tickets bei Motorrad Hartelt (Hofer Straße 3), in der Stadtinformation Alte Münze und im Autohaus Hammerschmied (Oettersdorfer Straße 54) bezogen werden. Darüber hinaus sind Karten online erhältlich.

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Alle Tickets beinhalten freien Zugang zu den Tribünen und zum Fahrerlager. Für Camping gibt es keine Vorverkaufsermäßigung, bezahlt wird an der Tageskassen. Für Parkplätze wird eine Gebühr erhoben. Schwerbehinderte ab einem Grad von 50 sowie deren Begleitperson erhalten jeweils ein ermäßigtes Ticket