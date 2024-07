Markus Reiterberger: Gaststart bei der IDM in Schleiz

Markus Reiterberger, der sich aktuell für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka mit dem BMW Motorrad World Endurance Team in Japan aufhält, kommt zurück auf seine Lieblingsstrecke.

Seit dem 100-jährigen Jubiläum der Naturrennstrecke in Thüringen ist Markus Reiterberger Mitglied im MSC Schleizer Dreieck e.V. und die Rennstrecke ist immer etwas Besonderes für den Bayern, der in Schleiz schon einige Rekorde aufgestellt hat und sich damit auf der Stehle im Stadtkern, die an die zahlreichen Motorradrennsport-Rekorde erinnert, mehrfach verewigt hat. Die Motorsport-Begeisterten der Region, aber auch aus angrenzenden Bundesländern, machen den Event immer zu einem ganz besonderen Erlebnis für die Athleten, kommt ihnen dort doch der Jubel von bis zu 40.000 Zuschauern zugute.

Durch die Zusammenarbeit der Firma Masteroil und Werner Daemen, Chef des IDM Superbike-Teams Champion-alpha-Van Zon-BMW, wird Reiterberger mit dem Team Masteroil by MRP auch dank der tatkräftigen und finanziellen Unterstützung seiner langjährigen persönlichen Sponsoren und BMW Motorrad sowie alpha Racing am kommenden Wochenende vom 26. bis 28. Juli in der IDM-Superbike Klasse als Wildcard-Fahrer an den Start gehen.

Damit ist auch klar, dass Reiterberger in den Rennen tun und lassen kann, was er will, denn Punkte erhält der vierfache Champion keine und mischt sich somit auch nicht in den Titelkampf der IDM-Piloten ein.

Diese Gelegenheit nutzt wie in jedem Jahr wieder der 1. Offizielle Fanclub Markus Reiterberger e.V., der mit seinen Mitgliedern und Fans vor Ort an der Strecke mit dabei sein wird. Neben dem Merchandising-Stand wird es auch wieder eine Betreuung der Fans auf dem Camping-Platz geben.

«Ich freue mich riesig auf das Wochenende in Schleiz und bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die mir mein Teamchef und langjähriger Freund Werner Daemen, BMW Motorrad, alpha Racing und all meine privaten Unterstützer und Sponsoren hier geben», lässt Reiterberger aus Richtung Suzuka hören. «Für mich ist Schleiz immer etwas ganz Besonderes. Ich habe sehr viele, sehr gute Erinnerungen an diese Rennstrecke und die Rennen machen hier immer viel Spaß. Das Layout der Strecke liegt mir und meinem Fahrstil sehr gut. Ich kann hier zusammen mit BMW und meinem Team auf viele schöne Erfolge zurückblicken.»

«Dass meine Familie, viele Freunde und mein Fanclub dabei sind, macht das Event noch ein Stück weit besser als es eh schon ist», erklärt er weiter. «Seit letztem Jahr bin ich Mitglied im MSC Schleizer Dreieck e.V. und bekomme auch vom Verein Unterstützung bei meinem Gaststart bei der IDM. Ich hoffe, ich kann allen am kommenden Wochenende etwas mit einem guten Ergebnis zurückgeben. Ich freue mich auf ein paar schöne Rennsport-Tage in Schleiz und auf spannende Rennen.»