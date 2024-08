Neue IDM-Klasse ab 2025: Sportbike

Auch die Macher der WorldSBK haben diesen Schritt, weg von der Supersport 300-Klasse, bereits angekündigt. Dort geht es aber erst 2026 los. In der IDM, der CIV und der BSB ist man früher dran.

Schon ein Jahr vor der Motorrad-Weltmeisterschaft wird es mit der Sportbike in der IDM eine neue Klasse geben, welche auch ein offizielles Prädikat erhalten soll. Das auch von der FIM für 2026 geplante Format im Rahmen der World Superbike-Events wird bei allen IDM-Veranstaltungen 2025 an den Start gehen.

«Wir gehen diesen Schritt, da die Supersport 300 nicht nur international, sondern auch national immer weniger Anklang bei Teams und Fahrern findet», erklärt IDM-Serienmanager Normann Broy. «Daher geben wir einem neuen Projekt eine Chance. Für die Hersteller ist die neue Klasse sehr interessant, da die gefahrenen Modelle auf dem Markt eine deutlich höhere Relevanz haben als die SSP300-Bikes. Zusätzlich gibt es mit den Modellen Yamaha YZF-R7, Kawasaki Ninja 650, Suzuki GSX-8R, Triumph Daytona 660 und Aprilia RS660 einen größeren Pool potenzieller Motorräder.»

«Zeitgleich wird auch die Italienische Meisterschaft CIV diesen Schritt gehen», heißt es weiter. «In der Britische Meisterschaft BSB läuft diese Klasse bereits. Mit beiden nationalen Meisterschaften verständigt sich die IDM auf einen Austausch, um die Erfahrungen zu teilen.» Die technischen Reglements in den Meisterschaften werden angeglichen und an das WM-Reglement angepasst. Ziel in den nationalen Meisterschaften sind abgestimmte und einheitliche Reglements.

In dieser Klasse werden die Motorenkonzepte über eine Einheitselektronik auf ein einheitliches Leistungsniveau von ca. 95 PS gebracht. Die Einheitselektronik ist bereits auf soloengineering.com bestellbar. Der Einstieg in die Klasse erfolgt ab 15 Jahren und das sportliche Reglement wird sich am SSP300 Regelwerk orientieren.

Wie die Zukunft der Klasse Supersport 300 aussieht, ist noch nicht abschließend geklärt. Sollten sich genügend Teilnehmer finden, wird auch die Supersport 300-Klasse Bestandteil des IDM-Programms sein.