Was macht eigentlich der DMSB?

Aktuell ist der Deutsche Motor Sport Bund DMSB mit einer Charme-Offensive am Start, die auch in den Sozialen Medien die Kundschaft erreichen soll. Unter anderem wird erklärt, was der Verband so tut.

Mit Sitz in Frankfurt ist der Deutsche Motor Sport Bund die erste Anlaufstelle, wenn vor der Saison eine neue Lizenz gebraucht wird. Oder man landet nach einem Protest vor dem DMSB-Kadi. Der Verband wirbt aktuell für sich und erklärt auch, was ein Verband noch so macht. Insgesamt 22 Organisationen sind Mitglied im DMSB, bringen unterschiedliche Perspektiven mit ein und arbeiten für die Förderung des Motorsports in Deutschland. Dazu gehören unter anderem die drei Trägervereine ADAC, AvD - Automobilclub von Deutschland und DMV Motorsport, die somit das Fundament des DMSB bilden.

DMSB To-Do-Liste

«Damit ihr auf der Strecke das Rennen machen könnt», spricht der Verband seine Kundschaft an, «schaffen wir dafür mit Vollgas Rahmen und Struktur. Wir sind verantwortlich für die Ausschreibung und Vergabe der Meisterschaften, Cups, Pokalen und sonstigen Prädikaten.» Der DMSB hat 50 Prädikate im Motorradsport, davon 27 Deutsche Meisterschaften. Die Autofraktion kommt nur auf halb so viel. 25 Prädikate im Automobilsport, davon 14 Deutsche Meisterschaften. «Unser Fokus: sichere, faire und zukunftsfähige Rennen», beschreibt der DMSB seine Aufgabe in diesem Zusammenhang.

«Die Durchführung der Events obliegt den Veranstaltern vor Ort und den Motorsportvereinen in den DMSB-Mitgliedsorganisationen», wird das Aufgabenfeld weiter beschrieben. «Kompetente Promotoren übernehmen in immer mehr Motorsport-Disziplinen das Tagesgeschäft und entwickeln die Disziplinen gemeinsam mit dem DMSB weiter.» Im Fall der IDM ist das aktuell der Promoter aus dem Hause des MOTORRAD-Verlags.

DMSB exklusiv

Der DMSB RaceClub eröffnet allen volljährigen DMSB-Lizenznehmern einen neuen Weg zu exklusiven Vorteilen im Motorsport. Die Online-Plattform, betrieben von SKH Sports, steht unter www.dmsb-raceclub.de zur Verfügung und bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen von ausgewählten Marken zu speziellen Konditionen.

Neben dem Erwerb von rabattierten Waren und Dienstleistungen zeichnet sich der DMSB RaceClub durch die Influencer-Deals aus. Lizenzinhaber mit über 1.000 Followern auf Instagram haben die Möglichkeit, ausgewählte Produkte durch Story-Posts, Feed-Posts oder Reels zu erwerben. Seit seinem Start im Dezember 2023 wächst der DMSB RaceClub kontinuierlich. Nahezu jede Woche werden neue Marken und Produkte hinzugefügt, um die Vielfalt für die Mitglieder zu erhöhen. Es sind bereits über zehn Marken mit insgesamt 128 Produkten im Shop vertreten.

Die Registrierung ist für alle Inhaber einer gültigen DMSB-Lizenz ab 18 Jahren jederzeit über den DMSB RaceClub-Button im DMSBnet möglich.

DMSB für alle

Was genau macht der Deutsche Motor Sport Bund eigentlich genau? Das erklärt der Verband nun in seinen eigenen Worten. «Die Rolle im Motorsport», startet die Aufzählung. «Interessenvertretung von 80.000 Motorsportlern in Politik & Gesellschaft, Vergabe von Lizenzen, Festlegung und Weiterentwicklung von Reglements, Aus- und Weiterbildungsprogramme an der DMSB Academy und die Unterstützung von Promotern & Ehrenamtlern an Sportveranstaltungen.»

Und wofür setzt sich der Verband ein? «Für die Chancengleichheit im Motorsport, Fairness durch Stellung unabhängiger Sport- und Berufungsgerichte und technische Fortschritte und Sicherheit im Motorsport. Dazu kommen noch Initiativen zur Förderung von umweltfreundlichen Praktiken im Motorsport, die Nachwuchsförderung (dmsj) und die wissenschaftliche Zusammenarbeit.»