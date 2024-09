IDM News: Ducati, Triumph und Intermot 2024

Am Wochenende werden auf dem Hockenheimring die letzten Punkte der Saison vergeben. In der IDM Supersport und IDM Supersport 300 werden noch die Meister 2024 gesucht.

Das Wetter für das Final-Wochenende der IDM sieht nach Spätsommer aus. Man kann selber fahren, sich einkleiden oder schon für die Zukunft planen.

Ducati-Test für Jedermann

Beim Finale der IDM vom 20. bis 22. September 2024 auf dem Hockenheimring können Fans wieder selbst fahren. Die Testride Roadshow von Ducati ist am Start. Wenn es auf der Rennstrecke um die Titelentscheidungen in Deutschlands höchster Motorradserie geht und die Besucher ein gültiges Eintrittsticket besitzen, führt der Weg im Fahrerlager auch direkt zur Ducati-Präsentationsfläche. Bei einer Testfahrt lassen sich Emotionen auf zwei Rädern erleben. Die verfügbare Modell-Palette hält laut IDM.de Motorräder von Hypermotard, Scrambler, Multistrada, Diavel V4, DesertX bis hin zur Panigale bereit. Um das Wunschmodell zu testen, wird ein gültiger Führerschein der Klasse A (Hypermotard 698 Mono A2) und Sicherheitsbekleidung benötigt. Die Anmeldung erfolgt digital.

Fashion-Victim

«Vor nunmehr fast zehn Jahren haben wir das Design unseres Bikes in die Hände von 4moto und Maik Heidner gelegt», erzählt das IDM Superbike-Team GERT56. «Mit seinem Sitz direkt am Omega des Sachenrings spricht er förmlich Rennsport und drückt sich dabei in seinen dynamischen Entwürfen aus. Den GERT56-Shop in seine Obhut zu geben, kombiniert kreative Gestaltung, Lagerhaltung und strukturierten Versand. Es wird ein dynamischer Prozess sein, wo wir Dinge vom Layout anpassen, aber auch zusätzliche schöne Produkte hinzufügen. Ideen haben wir schon, seid gespannt. Ride with Style. Ihr wollt unsere Sachen anfassen? Auch hier haben wir in die Freundes- und Partnerkiste gegriffen. Armin Riedel von Armin TT Merchandising wird unsere Kollektion auf Messen, Events und zu den IDM-Läufen an seinem Stand neben seinem Sortiment exklusiv präsentieren.» Wer sich im GERT56-Look kleiden will, wird im Online-Shop fündig.

Messe-Planung

Inzwischen haben sich für die Intermot, die vom 5. bis 8.Dezember 2024 in Köln stattfindet, auch Ducati und Suzuki angemeldet. «Zusammen z.B. mit BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Triumph, Royal Enfield, Sym und Yamaha verspricht die Intermot schon jetzt ein umfassendes Bike-Erlebnis», verspricht der Veranstalter. «Natürlich ist auch das komplette Zubehörsegment von Bekleidung bis zu Fahrzeugparts vielfältig vertreten. Zum anderen widmet sich die Intermot verstärkt der jungen Generation. Gerade die Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen, die entweder schon vom Motorradfieber gepackt ist oder diese Leidenschaft erst noch für sich entdecken kann. Ein weiterer Schwerpunkt der Messe wird das Thema Rennsport sein, das in seinen Facetten von den Rennteams der großen Marken hautnah inszeniert wird.»

Geteilter Titel

An Luca Göttlicher ging in dieser Saison in der T-Challenge kein Weg vorbei. Der Youngster, der in der IDM Supersport im Triumph-Team von Denis Hertrampf die Meisterschaftspunkte sammelt, nutzte die T-Series zu Trainingszwecken und wie sein Abschneiden in der IDM zeigt auch mit Erfolg. Erneut gewann er beide Rennen so wie Christian König im T-Cup. Die Titel holten sich Luca Göttlicher und Andre Reinke, der im T-Cup-Finale in Most zwei Mal den zweiten Platz belegte.