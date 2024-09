IDM Hockenheim: Lange Gäste-Liste

Die IDM Solo-Klassen und die Rahmen-Serien sind bei ihrer letzten Station 2024 angekommen. Alle Klassen sind gut besucht und es gibt reichlich Gäste, die ihre Chance auf Rennkilometer nutzen wollen.

Jedes IDM-Event hat seine Eigenheiten. Der Hockenheimring war mit wenigen Ausnahmen schon immer die Endstation der jeweiligen IDM-Saison. Um vor der nahenden Winterpause nochmals Rennluft zu genießen, sind die Tribünen in der Regel gut gefüllt und die Teilnehmerfelder sind mit zahlreichen Gästen ebenfalls gut besucht.

Bei den Rahmenserien geht es los mit den jüngsten Teilnehmern, die allesamt auf einer KTM RC4R unterwegs sind und in der Nachwuchschule des KTM Junior Cup powered by ADAC starten. Zu Gast sind am Hockenheimring Julian Schönberger, Fabian Martin Beitscheck, Ruben Nijland und Patrick Faderl.

Wer in der IDM Punkte kassieren will, muss sich bei der Serie einschreiben und kann mit einem der im IDM-Pool engagierten Hersteller antreten. Ist man mit einem Hersteller unterwegs, der nicht in den IDM-Topf einzahlt, muss man sich auf Gaststarts beschränken. In der Pro Superstock 1000 ist es auf dem Hockenheimrin noch voller als sonst. Für Kawasaki sind Justin Hänse und Micky Winkler am Start, Tomás de Vries sitzt auf einer Yamaha. Nicht im IDM Sponsor-Pool dabei sind Aprilia und Suzuki. Aber als Gastfahrer darf man auch auf diesen Marken mit angasen. Edoardo Mazzuoli und Sergio Sposito bringen je eine Aprilia mit an den Hockenheimring. Max Jacobsen geht mit einer Suzuki ins Rennen. Der Cup hat damit 34 Fahrer am Start.

Auch im Twin Cup kommt Besuch: Christian Ritt (Honda CB 750 Hornet), Knuth Strauß Bastian Flicker, Torben Komatowsky, Michael Götz (alle Yamaha MT-07), Michael Angersbach, Frank Dargel und Nick Eiberger (alle Kawaski Z 650) und Günter Kogleck (Suzuki SV 650). Im Yamalub R7 Cup sind drei zusätzlichen Gästen am Start. Lucas Röhrs, Julius Latein und Christian Schaller.

Die Gästeliste in der IDM Supersport 300 ist überschaubar. Der Däne Markus Storm wird wie schon am Nürburgring mit dabei sein. Damit ist die Liste in der kleinsten IDM-Solo-Klasse auch schon wieder beendet. Elf Fahrer sind damit am Start.

Ein Trio gesellt sich bei der IDM Supersport dazu. Mit Marvin Kreimes und Daniel Bukowski kommen noch zwei Ducati-Piloten dazu. Kilian Holzer setzt eine Yamaha ein.

In der IDM Superbike kommen gleich fünf Gäste dazu. Mit der #12 von Dominik Blersch und der Nummer #93 von Marcel Blersch geht das BMW Racing Team Upper Swabia ins Rennen. Die Startnummer #37 hat sich Paul Fröde auf seine Honda geklebt. Ein alter Bekannter, der seinen Hauptjob in der Pro Superstock 1000 hat, hat sich mit #69 Moritz Jenkner vom Team BMW PZ Motorsport/Racespare.com angemeldet. Die Nummer #88 trägt Nico Maier vom BMW Neumann Racing by Tommy Wagner. Damit sind 29 Piloten beim letzten Rennen dabei.