Valentin Folger: Für den DMSB nach Jerez

Wenn in Deutschland die Saison 2024 schon längst vorbei ist, geht es für Valentin Folger im November nochmals auf Tour. Er hat einen Platz bei den FIM Intercontinental Games 2024 ergattert.

Der DMSB freut sich, bekannt zu geben, dass Valentin Folger im Team FIM Europe bei den FIM Intercontinental Games 2024 in der Kategorie Supersport (SS) an den Start gehen wird. Der 22-jährige Fahrer aus der Nähe von München konnte sich erfolgreich gegen eine Vielzahl von europäischen Talenten durchsetzen. Er wird in dem aus vier Fahrern bestehenden Team sein Talent auf dem Circuito de Jerez Ángel Nieto in Spanien unter Beweis stellen.

Valentin Folger hat bereits beeindruckende Erfolge erzielt: «Er wurde 2023 Deutscher Meister und Europameister im Yamaha R7 Cup (P2 & P1), fuhr die schnellste Runde beim Superfinale 2023 in Aragón und sicherte sich die Poleposition in jedem Rennen, seit er den Yamaha R7 Cup fährt», berichten die DMSB-Verantwortlichen.

Über die FIM Intercontinental Games

Die FIM Intercontinental Games 2024 stellen eine neue Wettbewerbsform dar, bei der Teams aus sechs FIM-Kontinentalverbänden gegeneinander antreten. Das Ergebnis errechnet sich aus den kombinierten Ergebnissen der einzelnen Fahrer pro Team. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs wird die Disziplin des Straßenrennsports umfassen und findet alle zwei Jahre statt. Ab der zweiten Ausgabe werden sowohl Straßen- als auch Offroad-Rennsportdisziplinen einbezogen.

Die erste Veranstaltung wird am Wochenende des 30. November und 1. Dezember 2024 auf dem Circuito de Jerez Ángel Nieto in Spanien ausgetragen. In dieser prestigeträchtigen Veranstaltung werden die Teams der Kontinentalverbände in zwei Supersport-Klassen antreten, unterstützt von Yamaha als offiziellem

Valentin Folger über seine Teilnahme

Valentin Folger äußerte sich begeistert zu seiner Teilnahme: «Ich freu' mich riesig, Teil der ersten FIM Intercontinental Games zu sein und bin stolz, für den DMSB im Team Europe antreten zu dürfen. Das Level wird bestimmt sehr hoch sein und ich werde alles geben, um das bestmögliche Ergebnis mit nach Hause zu bringen. Gleichzeitig wird es eine gute Möglichkeit sein, sich für nächstes Jahr zu präsentieren. Das will ich nutzen.»

«Die FIM Intercontinental Games 2024 versprechen ein spannendes und herausforderndes Event zu werden, bei dem die besten Fahrer aus der ganzen Welt ihr Können unter Beweis stellen», so der Verband. «Wir wünschen Valentin viel Erfolg und sind stolz, ihn in unserem Team zu haben.»