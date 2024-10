IDM News: Kälteschock, Sidecar-Pokal und Ausverkauf

Auf der Rennstrecke selbst ist es aktuell ruhig. Doch Langeweile kommt trotzdem nicht auf. Es locken Veranstaltungen in der Zukunft und es ist Zeit für einen Rückblick oder Sport aller Art.

Die IDM-Piloten haben auf der Strecke aktuelle Sendepause, trotzdem ist hier und da was geboten.

Save the date

Tickets für das kommende Jahr sind bereits erhältlich. Am 21. und 22. Juni 2025 findet auf der ehemaligen Formel1-Strecke im belgischen Zolder das Motor Revival statt. Es wird viel geboten. Von Rennen über eine Legenden-Parade bis hin zu Austellingen.

Kalender Endurance-WM 2025

Zahlreiche IDM-Piloten aus der Superbike- und der Supersport-Klasse sind neben den Rennen der IDM auch bei der Langstrecken-WM unterwegs. Terminüberschneidungen mit dem Terminkalender der IDM gibt es keine.



17. – 20.04. Le Mans, Frankreich (24 Stunden)

06. – 07.06. Spa-Francorchamps, Belgien (8 Stunden)

01. – 03.08. Suzuka, Japan (8 Stunden)

18. – 21.09. Bol d’Or, Frankreich (24 Stunden)

Spendierhosen

Für das Team von Oliver Skach war der Kroate Martin Vugrinec in diesem Jahr auf einer Kawasaki unterwegs. Jetzt zeigte sich der Hersteller auch neben der Strecke spendabel.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Kawasaki Deutschland einen Deal abschließen konnten, der uns diese schönen Motorräder für die Schule und das Training zur Verfügung stellt», versichert Vugrinec, der auch als Instruktor unterwegs ist. «Es ist eine große Ehre und Bestätigung dafür, dass das, was wir auch außerhalb von Rennen tun, das Richtige ist.»

Polnische Erfolgsgeschichte

«Unsere Debütsaison mit dem AF Racing Team in der IDM Supesport ist zu Ende gegangen», äußert sich der polnische Pilot Daniel Blin. «Es war sicherlich eine der besten Saisons meiner Karriere, denn wir hatten endlich die Chance zu zeigen, dass wir in einem sehr starken internationalen Feld mithalten können, was uns sehr gefreut hat. Sechs Podiumsplätze aus 12 Rennen und Platz 5 in der Gesamtwertung sind für uns eine tolle Statistik für eine Rookie-Saison. Es ist auch wichtig, dass wir genau wissen, wo unsere Schwächen liegen, und dass wir über den Winter etwas haben, woran wir arbeiten können. In der Zwischenzeit möchte ich mich bei allen Sponsoren, meinem Team für die unschätzbare Arbeit in diesem Jahr und natürlich bei allen Unterstützern bedanken. Ich hoffe, wir konnten für ein wenig Aufregung sorgen.»

Shopping Guide

Aus der Supersport 300 IDM hatte sich das Team von Rob Vennegoor und Frank Krekeler schon nach der letzten Saison zurückgezogen. Jetzt ist auch mit der WM Schluss und das komplette Equipment steht zum Verkauf. «Alles basiert auf dem Rennsport mit Kawasaki Ninja 400-Rennmotorrädern», erklären die Verkäufer. Im Angebot sind zwei rennbereite Ninja 400-Motorräder (Iñigo Iglesias und Carter Thompson), die Möglichkeit, zwei weitere rennbereite Ninja 400-Motorräder zu bauen, neue und gebrauchte Motoren und viele Ersatzteile. Informationen: robvennegoor@gmail.com / info@skm-moto.de

Späte Ehrung

Am Ende des Jahres wurde in der IDM mit Robert Werth ein Mann mit dem Bert-Poensgen-Pokal geehrt, der nicht als Fahrer, sondern hinter den Kulissen aktiv ist. Der Hesse zieht die Strippen in der Sidecar-Szene und hat sie mit viel Herzblut am Leben gehalten als sie zu verschwinden drohte. Seine Trophäe hat der 69-Jährige zu Hause in Birstein im Wohnzimmer platziert. Werth erhielt die letzte Ausgabe des Bert-Poensgen-Pokals für seine langjährigen Verdienste in der IDM Sidecar. Riesig gefreut hat er sich darüber, aber den Rummel um seine Person mag er nicht so gerne haben und deshalb betont er auch gleich: «Es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass an den Erfolgen der großartige Vorstand von vor zwei Jahren mit Marcel Fries, Marcus Gerzack, Christian Ruppert, Markus Schwegler und Klaus Knobloch beteiligt war. Der Zusammenhalt war einzigartig und wir konnten uns blind verstehen und vertrauen.» Aktuell unterstützt er als Teamchef den zweimaligen Grasbahn-Europameister und achtfachen Deutschen Meister in der 500er-Seitenwagenklasse, Markus Venus. Das wird auch so bleiben. Genauso wie das IGG-Zelt im Fahrerlager, in dem jeder Fahrer eine Anlaufstelle hat und seine Fragen stellen kann. Robert Werth sagt: «Wir greifen jedem unter die Arme, so gut wie wir können.»

Testtermin

Wer mit den BMW-Piloten rund um IDM- und EWC-Teamchef Werner Daemen trainieren will, kann sich vom 17. bis zum 19.März 2025 beim Testtermin von MRP-Racing im spanischen Sevilla einbuchen. Alle Infos und Preise gibt es direkt beim Veranstalter.

Frostbeule

Ein Training der besonderen Art absolvierte IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács Mitte Oktober in Ungarn. «Wir haben das 115 km lange Rennen des Ultra Balaton Trail mit dem Luftrettungsteam SupAirMan in der Staffel absolviert», berichtet Kovács. «Ich hatte eine 19km-Etappe in der Dunkelheit, bei etwa 2-3 Grad zu absolvieren. Trotz der schwierigen Bedingungen hat es mir wirklich Spaß gemacht, danke, dass ich Teil des Teams sein durfte.»