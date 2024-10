IDM News: Meister, Marathon und Rookies-Fahrprüfung

Die Saison 2024 ist für fast alle Piloten beendet. Jetzt gilt es, sich neu zu orientieren, das eine oder andere Teil zu verkaufen. Oder zur Entspannung einfach mal einen Marathon laufen und im Ziel ankommen.

Manche Fahrer verkaufen einzelne Teile, andere gleich ein ganzes Motorrad. Und Nachwuchspiloten rasseln durch eine ganz spezielle Fahrprüfung. Ein Verletzter plant sein Comeback und ein IDM Superbike-Neueinsteiger wird Meister.

Ausgeschieden

Vergangene Woche wurden 120 Piloten ins spanische Guadix eingeladen, um unter den Augen der Entscheidungsträger des Red Bull Rookies Cup zu zeigen, was sie können. Es wurden für die 19. Auflage der Nachwuchsschule neue Talente gesucht. Mit auf der Einladungsliste auch fünf Piloten aus dem Northern Talent Cup, der regelmäßig im Rahmen der IDM zu Gast ist. In Spanien traten Alessandro Binder (CH), Richard Irmscher (D), Tobias Kitzbichler (A), Daniel Krabacher (A) und Levin Quentin Phommara (CH) an. Den Sprung in den Red Bull Rookies Cup 2025 schaffte keiner der NTC-Piloten.

Ausgekugelt

Hannes Soomer hatte das Finale der IDM auf dem Hockenheimring verpasst. Eine Woche vorher hatte er sich im Rahmen des Langstrecken-WM-Finales verletzt. Wenige Tage später war er schon zurück in Estland und statt zur IDM ging es in den Operationssaal, wo er an der lädierten Schulter operiert wurde. «Für die nächste Saison werde ich wie neu sein», versprach er. «Ich bin in guten Händen.»

Abverkauf

IDM Superbike-Pilot Max Enderlein trennt sich via Kleinanzeigen von einem Federbein. Zu haben ist ein Öhlins TTX GP YA468 für 975 Euro plus Versand. «Das Federbein wurde in der IDM Superbike weniger als 800 Kilometer genutzt.»

Angebot

Das Team Beinlich aus Pössneck in Thüringen ist per Kleinanzeigen auf der Suche nach einem Abnehmer für ein fertig aufgebautes Rennmotorrad, das nie wirklich zum Einsatz kam. «Angeboten wird eine Triumph 765 RS / IDM NG für 32.000 Euro VB», heißt es in der Anzeige. «Kilometerstand 200 km, Erstzulassung September 2023. Das Motorrad wurde komplett nach World SSP Next Generation / IDM Reglement aufgebaut.» Die Liste des Lieferumfangs ist lang. Beginnend bei einem Moto2 Motor Kit, frisch revidiert by Hertrampf Racing, über Mectronik, Bora Wasserkühler, Cordona Blipper bis hin zu Öhlins TTX Dämpfer mit WP Cardridge und zahlreichen Zubehörteilen. «Motorrad wurde frisch aufgebaut und seit dem nur ein Trainingstag gefahren», erklärt das Team Beinlich.

Abgesahnt

Milan Merckelbagh hatte sich schon beim Finale der IDM Superbike 2024 von seiner besten Seiten gezeigt. Nun ist für den Niederländer auch die Saison der Internationalen Dutch Championship zu Ende gegangen. «Der BMW-Pilot konnte beim Saisonfinale auf dem TT Circuit Assen beide Rennen gewinnen und als Sahnehäubchen den niederländischen Superbike-Titel 2024 mit nach Hause nehmen», heißt es bei racesport-nl. «Wayne Tessels und Eddie de Boer belegten in beiden Rennen am Samstag die Plätze 2 und 3, während Pepijn Bijsterbosch als Gastfahrer in beiden Rennen an der Spitze des Feldes stand, aber keine Punkte erhielt.»

Angekommen

Philipp Hafeneger ist nach seiner Karriere unter anderem in der IDM Superbike inzwischen ein erfolgreicher Trainingsveranstalter, bei dem unter anderem Stefan Nebel, Lucy Glöckner und Gabriel Noderer als Instruktoren aktiv sind. Jetzt rannte Hafeneger selbst los und kam an. «Ich hab’s endlich getan», feiert er in den Sozialen Medien. «Mein erster Marathon ist geschafft. Ein Blick sagt mehr als viele Worte. Freude, Emotionen und sehr viel Schmerz. 18 Wochen Trainingsvorbereitung, regelmäßige 5 Uhr morgens Frühschichten während den eigenen Renntrainings-Veranstaltungen, durchschnittlich 5-6 Trainingseinheiten/Woche mit je 80-120 km. Alles angefangen mit DEM Ziel überhaupt, anzukommen, dann nach Zielzeit 03:45 h trainiert, später gemerkt, es könnten auch 03:30 klappen. Sechs Wochen vor Start nochmals die Zielzeit auf 03:15 runtergeschraubt. Am Ende sind es 03:01,42 h geworden. Einerseits freut es mich sehr, andererseits ist es so, als ob man auf der Rennstrecke in Oschersleben eine 1.30,142 gefahren ist und die 1.29,9 nicht geschafft hat. Die Racer werden mich verstehen. Jetzt heißt es erstmal Erholung im LKW auf dem Weg zu unserem letzten Event in Rijeka/Kroatien. Vielen Dank an mein Team für das Daumendrücken.»