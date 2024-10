IDM News: DMSB beim Bundespräsidenten in Berlin

Und noch mehr Neuigkeiten aus der Zentrale des Deutschen Motor Sport Bundes in Frankfurt. Neben dem Besuch in Bellevue gibt es noch neue Technik und einen neuen Podcast.

Neues in Sachen Technik, Rennleitung und politischem Engagement.

Ordnung machen

«Im Motorsport zählt nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch die Fähigkeit, präzise und schnell auf Veränderungen zu reagieren», erklären die Verantwortlichen aus der DMSB-Zentrale. «Doch wie oft stehen Fahrer und Teams vor dem Problem, dass wichtige Daten über Reifen, Benzinverbrauch oder Wetterbedingungen über verschiedene Notizen und Excel-Tabellen verstreut sind? Gerade für semi-professionelle Rennteams und im Breitensport kann das schnell zum Hindernis werden.»



Der Verband stellt die App RaceData vor. RaceData wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Rennteams entwickelt und ermöglicht Fahrern und Teams, alle wichtigen Informationen zentral zu erfassen und jederzeit darauf zuzugreifen. Von der Eventplanung über die Zuweisung von Fahrzeugen und Fahrern bis hin zur Erstellung von Checklisten. Während der Sessions können Stints aufgezeichnet, der Benzinverbrauch überwacht und wichtige Streckendaten sowie Wetterbedingungen festgehalten werden.



«So behalten Fahrer und Teams im Motorsport immer den Überblick, um schnell auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren», so die Macher. «Und das Beste: Auch nach dem Rennen bleibt RaceData nützlich. Die Analyse vergangener Rennen hilft, Muster zu erkennen und die Strategie gezielt anzupassen, um die Performance stetig zu verbessern.» RaceData unterstützt seit 2023 den DMSB als offizieller Förderer. Die Anwendung zur digitalen Event-, Team- und Datenverwaltung fördert mit ihrem Engagement Digitalisierungsprojekte im Dachverband, der sich bereits seit Jahren für die Digitalisierung im deutschen Motorsport einsetzt. RaceData kann jetzt kostenlos auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone getestet werden. Die App ist über die bekannten App Stores verfügbar (siehe https://racedata.de) oder kann direkt im Browser unter https://app.racedata.de aufgerufen werden. Bei Fragen steht das RaceData-Team jederzeit per E-Mail oder über Instagram zur Verfügung.

DMSB macht Politik

Ende September fand in Berlin der erste Parlamentarische Abend des DMSB statt. Unter der Schirmherrschaft von Frank Ullrich, MdB und Vorsitzender des Sportausschusses des Deutschen Bundestags, kamen mehr als 40 geladene Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft zusammen, um über die gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Bedeutung des Motorsports zu diskutieren und sich zu vernetzen.



Unter den Gästen die sportpolitischen Sprecher vieler Fraktionen im Deutschen Bundestag und führende Vertreter der Motorsportindustrie und der DMSB-Trägervereine. Die Gäste nutzten den Abend, um einen offenen Dialog über die zukünftige Entwicklung des Motorsports in Deutschland zu führen. Neben den gesellschaftspolitischen Themen, die der DMSB im Motorsport weiter vorantreibt, war auch die wirtschaftliche Bedeutung der Motorsportbranche Thema in den vielfältigen Gesprächsrunden. «



Auch wenn wir im Vergleich zu anderen Sportverbänden nicht zu den Riesen gehören, repräsentieren wir doch eine Branche, die über 50.000 Arbeitsplätze sichert», wies DMSB-Präsident Wolfgang Wagner Sachs die anwesenden Teilnehmer bereits in seiner Begrüßung hin. «5,3 Mrd. Euro Umsatzvolumen wurden jüngst für den gesamten deutschen Motorsport errechnet. Das ist gesamtwirtschaftlich nicht viel, aber es ist ein wichtiges Feld für neue Technologien, ein Schaufenster für deutsches und internationales Engineering und häufig auch ein Ort friedlicher internationaler Zusammenkünfte.»

Neuer Podcast

Von den neuesten Entwicklungen bis hin zu Hintergrundberichten und Interviews mit den Top-Akteuren im Sport: Die Gäste bei Oli Sittler geben jeden Monat tiefe Einblicke in die Welt des Motorsports. In der 16. Folge: Horst Seidel (Mitglied im Beirat der DMSB Academy und permanenter Sportkommissar in der DRX) und Jeanine Knof (Fahrerin der DRX) sprechen mit Oli Sittler über die Abläufe bei Entscheidungen in der Rennleitung, Reglements und die unterschiedlichen Sichtweisen von Fahrern und Sportwarten auf Vorfälle während des Rennens. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und bei uns auf www.dmsb.de/podcast.

Zu Besuch beim Bundespräsidenten

Beim Bürgerfest des Bundespräsidenten 2024 präsentierten der DMSB, ADAC und die ADAC Stiftung die Faszination des Motorsports, informierten über ehrenamtliches Engagement und begeisterten die Besucher mit interaktiven Angeboten wie SimRacing.



Das Bürgerfest des Bundespräsidenten 2024 fand im September im Park von Schloss Bellevue statt und war ein bedeutendes Ereignis, das unter dem Motto «Pamoja – gemeinsam stärker» stand. Trotz der kühlen Temperaturen kamen rund 13.000 Besucher, um die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland zu erleben.



Der DMSB e.V., der ADAC e.V. und die ADAC Stiftung präsentierten sich mit einem interaktiven Stand, der das Ehrenamt im Motorsport ins Zentrum stellte. Freitags wurden zunächst 4.000 geladene Ehrenamtliche, unter ihnen auch der IDM-Renndirektor Stefan Beck, für ihr besonderes Engagement geehrt, darunter auch Vertreter aus allen DMSB-Trägerorganisationen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für unsere Gesellschaft. Der Samstag lockte dann als «Tag des offenen Schlosses» zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in den Park von Schloss Bellevue.



Am gemeinsamen Partnerstand von DMSB e.V., der ADAC e.V. und die ADAC Stiftung konnten die Besucher die Faszination des Motorsports erleben. «Ein besonderes Highlight war die Möglichkeit, in Rennsimulatoren Platz zu nehmen», heißt es beim DMSB, «eine Erfahrung, die nicht nur bei den jüngeren Gästen für Begeisterung sorgte. Auch viele hochrangige Amtsträger zeigten Interesse und hatten sichtlich Spaß am SimRacing, was die Verbindung zwischen Motorsport und gesellschaftlichem Engagement unterstrich. Zudem informierte der Partnerstand über die verschiedenen Ehrenämter im Motorsport sowie über wichtige Aspekte der Verkehrssicherheit und Mobilität.