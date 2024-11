IDM-Kalender 2025: Das sagen die Teamchefs

Sechs Monate dauerte es noch bis zum Start in die IDM-Saison 2025. Den Auftakt macht im kommenden Jahr nicht mehr der Sachsenring, sondern die Motorsport Arena Oschersleben. Schleiz schon im Mai.

Beim Blick auf den IDM-Kalender gibt es mit der Streichung des Sachsenrings die erste Änderung im Vergleich zum Vorjahr. Dafür geht die Reise zwei Mal nach Oschersleben. Das Rennen in Schleiz wurde auf Ende Mai vorverlegt. Das sagen die Teamchefs der IDM Superbike.

IDM-Termine 2025

09.05.-11.05.2025 – Oschersleben 1

30.05.-01.06.2025 – Schleiz

20.06.-22.06.2025 – Most (CZ)

04.07.-06.07.2025 – Oschersleben 2

15.08.-17.08.2025 – Assen (NL)

05.09.-07.09.2025 – Nürburgring

26.09.-28.09.2025 – Hockenheim

Die Meinungen

Werner Daemen



«Ich denke wie die meisten anderen. Wir hätten gerne den Sachsenring im Kalender gehabt. Aber für das kommende Jahr war es nicht möglich. Der Rest des Kalenders ist okay für mich.»

Jens Holzhauer



«Generell finde ich es sehr schade, dass es mit dem Sachsenring nicht klappt. Aber das hat IDM-Serienmanager Normann Broy ja schon rechtzeitig kommuniziert. Ich stehe ja selber auf der unternehmerischen Seite. Daher kann ich die Entscheidung des IDM-Promoters von der Motorpresse auch verstehen. Da geht man den Weg des geringsten Widerstandes und sagt, wir nehmen zwei Mal Oschersleben. Oschersleben macht vielleicht ein lukrativeres Angebot. Es ist einfacher zu bewerkstelligen. Jeder Fahrer kennt es, Strecke, Fahrerlagere etc. Als wenn man jetzt wieder woanders bei Null startet, oder auf so eine unsichere Strecke geht wie Zolder. Oschersleben ist zentral in Deutschland. Klar, ich finde es immer blöd eine Strecke zwei Mal zu befahren. Ich sehe es jetzt auch mal als Ausnahmejahr. Ich denke, bei der wirtschaftlichen Lage, die wir gerade in Deutschland haben, können wir vielleicht sogar froh sein, dass wir eine IDM haben. Dass alle weitermachen. Da muss man eben mal die Pille schlucken und fahren zwei Mal Oschersleben. Wir haben auch sonst schon Veranstaltungen gehabt, wo keiner gekommen ist. Dieses Jahr war es in Oschersleben von den Zuschauerzahlen glaube ich gar nicht so schlecht. Vielleicht kriegt man ja noch ein paar Leute motiviert. Ich finde es nicht so schlimm, ich bin froh, dass es die IDM gibt, und dass sie weitergeführt wird, auch von den Industriepartnern.»

Karsten Wolf



Passt, vor allem wegen der Jugendweihe meiner Tochter und an dem Wochenende kein Rennen ist. ⁠Red Bull wäre super gewesen. Mein ⁠Favorit ist Oschersleben. Das ist unser Motorsport-Wohnzimmer. Den Nürburgring brauche ich nicht. Nebel, glatt und teuer. Die Abstände zwischen den Rennen sind gut gewählt. Zwei Mal Oschersleben ist besser als irgendwelche Experimente. Zuschauer nach Oschersleben zu holen, muss eine gemeinsame Aktion von Strecke, Promoter und den Teams sein.»

Matthias Moser



«Es ist natürlich schade, dass wir zwei Mal in Oschersleben fahren. Aber wenn es am Sachsenring halt nicht geht. Es liegt wohl an den Lärmtagen. Sonst ist der Kalender soweit okay.»

Denis Hertrampf



«Ich finde den Kalender gut. Die Sommerpause zwischen Oschersleben 2 und Assen ist auch gut. Ein Termin am Red Bull Ring wäre schön gewesen. Auch Zolder, Salzburgring oder Spa hätte ich gut gefunden.»

Tom Eder



«Grundsätzlich passt der Kalender für uns. Schade, dass der Red Bull Ring nicht dabei ist. Den lieben wir. Eine Rennstrecke zwei Mal zu fahren, finde ich persönlich nich so cool, aber das hilft ja jetzt nichts. Mein Wunsch: Hockenheim zu streichen, weil die Strecke einfach komplett fertig ist. Mein persönlicher Favorit wäre der Red Bull Ring. Aber eigentlich ist es mir wurscht, weil wir einfach gern Moped fahren, egal wo. Wir freuen uns schon auf die neue IDM-Saison.»