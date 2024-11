Kawasaki-Cup dockt für 2025 bei der IDM an

Der Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup geht auch im kommenden Jahr weiter. Die zweite Auflage des Nachwuchsförderprogrammes von Kawasaki Deutschland steht. Die Anmeldung läuft.

Der Kawasaki Ninja ZX-4RR-Cup geht 2025 in seine zweite Auflage. Dabei wird Bewährtes fortgeführt, aber auch einige Neuerungen und Verbesserungen stehen für die Piloten und Teilnehmer an. Vier der fünf Termine werden im Rahmen der IDM ausgetragen. Erstmals wurde der Kawasaki Ninja ZX-RR-Cup im Jahre 2024 im Rahmen der Moto Trophy durchgeführt. «Auf der Basis des im Probejahr Gelernten», erklären die Cup-Verantwortlichen, «stehen die Zeichen nun klar auf Zukunft. Die Premieren-Saison lieferte bereits spannende Rennen und die Titelentscheidung fiel ganz am Ende, getrennt durch nur einen Punkt.»

Motorradrennsport ab 14 Jahre

Im Kawasaki Ninja ZX-4RR-Cup kann man ab dem 14. Lebensjahr teilnehmen, was die Klasse zu einem guten Einstieg in den Lizenzrennsport auf Großrennstrecken macht. «Der Preis von 15.990 Euro inklusive Motorrad, Startgeld, Helm, Lederkombi und Zelt ist dabei unschlagbar», so die Macher. «Damit nicht genug. Die Piloten des Cups profitieren von weiteren Gimmicks, und dabei ist das tolle, familiäre Umfeld und die gegenseitige Hilfe der Teilnehmenden untereinander noch kostenlos dabei.»

An der Strecke wartet auf die Teilnehmenden eine technische Unterstützung im Technik-Zelt, wo jederzeit geholfen wird. Sei es bei der Abstimmung oder bei Reparaturen. Bereits 2024 gab es Riding Coaches an den Strecken, die bei manchen Teilnehmern Verbesserungen von über zehn Sekunden pro Runde brachten.

Gastfahrer willkommen

Neben den fest eingeschrieben Piloten wird es auch 2025 wieder die Möglichkeit geben, als Gaststarter dabei zu sein. Einige, die diese Chance in der Premieren-Saison ergriffen hatten, haben signalisiert 2025 fester Bestandteil des Kawasaki Ninja ZX4-RR Cups werden zu wollen. 2025 wird es wieder, und noch mehr, Möglichkeiten für Gaststarts geben.

Die Fakten

Preis: 15.990 Euro

Motorrad: Kawasaki Ninja ZX-4RR

Ausstattung: Helm, Lederkombi, Zelt

Startgeld: enthalten

Infos: Kawasaki.de, Fr-Performance.de, Intermot “Racing-Halle” oder per eMail an racing@kawasaki.de

Termine Kawasaki Cup 2025

30.05.-01.06. – Schleizer Dreieck

04.07.-06.07. – Oschersleben

01.08.-03.08. – Autodrom Most (CZE)

15.08.-17.08. – TT-Circuit Assen (NED)

05.09.-07.09. – NürburgringGP