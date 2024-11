Hobelsberger mit Kawasaki in die IDM 2025

Erst hatte Patrick Hobelsberger die Trennung vom Team GERT56 verkündet. Danach war er mit der Kawasaki des Teams Skach testen. Und jetzt hat er den Vertrag für die IDM Superbike Saison 2025 unterschrieben.

Die Firma des ehemaligen IDM-Piloten Oliver Skach zählt schon lange zu den Unterstützern von Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger und ziert seit Jahren die Kappe des Piloten. Jetzt intensiviert sich die Zusammenarbeit und gemeinsam will man in der IDM Superbike des kommenden Jahres an den Start gehen.

«Die Winter-Test-Saison rückt mit großen Schritten näher», schrieb Hobelsberger per Social Media, «und ich freue mich euch mitteilen zu dürfen, dass ich 2025 für das Team Skach Motors Kawasaki Racing starten werde.» Wirklich überraschend kam die Entscheidung jetzt nicht. Schon nach dem Finale auf dem Hockenheimring war klar, dass es keine weitere Zusammenarbeit zwischen Hobelsberger und dem BMW-Team um Karsten Wolf geben würde. Stattdessen ging es zu Testfahrten mit dem seit diesem Jahr neu in der IDM vertretenen Kawasaki-Team von Oliver Skach.

«Wir hatten bereits einen Test in Misano Ende Oktober», so Hobelsberger. «Vom Wetter wurden wir etwas überrascht, jedoch konnten wir die wichtigsten Informationen sammeln und eine kleine Prioritätsliste erstellen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das Testbike wird die kommenden Tage fertiggestellt und ich werde mich bereits Ende November auf den Weg nach Spanien machen.»

«Oliver Skach und seinen Cheftechniker Jan Firmenich kenne ich schon seit Jahren», erinnert sich Hobelsberger, der schon im letzten Winter zu den fleißigsten Test-Fahrern zählte. «Oli habe ich 2016 an Silvester kennengelernt, zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nicht mal wirklich geradeaus auf der Rennstrecke fahren. Jan war mit Christoph zusammen mein Team 2017 im R6 Cup, genauso wie 2018 und 2019 in der Italienischen Supersport Meisterschaft.»

Nachdem das Team um Oliver Skach mit seinem Piloten Martin Vugrinec, der aus der IDM Supersport aufgestiegen war, in der Saison 2024 erstmals bei der IDM dabei war, hat das Projekt nun weiter an Fahrt aufgenommen. «Das Team wird 2025 offizielles Kawasaki-Werksteam sein», freut sich Hobelsberger. «Zusammen mit der Firma Mectronik haben wir einen High-End-Hersteller in Sachen Elektronik. Ich konnte diese bereits in Misano Testen, ebenso werden wir direkt mit Marco, dem Chef und Entwickler von Mectronik zusammenarbeiten. Für mich funktioniert sie sehr gut, Mectronik kenne ich aus meinen Jahren in der WM, denn dort ist sie immer noch Einheitselektronik.»

Schon in diesem Jahr wurde an der Elektronik gearbeitet. Neben Vugrinec war auch das Team des Schweizers Emil Weber und dem ehemaligen WM-Piloten Tati Mercado an der Entwicklung beteiligt. «Nach vielen Gesprächen in Misano mit dem Team, mit Sponsoren zu Hause und nach dem Finalen ‚Go‘ von Kawasaki haben wir uns dazu entschieden, die Saison 2025 zusammen in Angriff zu nehmen», so laut Hobelberger das Ergebnis. «Vom geplanten Test - und Entwicklungsengagement bin ich sehr überzeugt, alle internen Informationen seitens Kawasaki und dem Team für 2025 haben mich sehr positiv gestimmt. Die Entwicklung der neuen Motoren und die Applikation dafür, sind ein enormer Aufwand. Dies zeigt ebenso den Willen dieses Projekt voranzutreiben.»

Auch Hobelsberger gibt Gas bei den Vorbereitungen und startet zwei Wochen früher als in der Vergangenheit zu den Winter-Tests. Ausserdem wird er den kompletten Winter in Spanien verbringen, um die Vorbereitung und die Entwicklung der Skach Motors-Kawasaki voranzutreiben. «Ich bin sehr gespannt», meinte der IDM-Pilot abschließend, «und kann es kaum erwarten, loszulegen. Vielen Dank an meine Sponsoren, Family, Oliver Skach, Jan Firmenich, und Kawasaki, die dies möglich machen.»