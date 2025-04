IDM News: Sachsenring-Tour und Assen-Abenteuer

Die Temperaturen steigen und somit auch die Aktivitäten auf und neben den verschiedenen Rennstrecken. Bei Max Neukirchner kann man noch was lernen. Assen—Auftakt für die NTC-Rookies.

In der IDM fahren Max Neukirchner und Jan Bühn nicht mehr. Von ihrem Wissen geben sie aber dennoch etwas ab. Der Northern Talent Cup fährt sonst im Rahmen der IDM, startet aber in Assen in die Saison. In Schleiz ist das Museum wieder geöffnet.

Max Neukirchner als Fahrlehrer

Adrenalin, Geschwindigkeit und pures Fahrvergnügen verspricht der ehemalige Superbike WM- und IDM-Pilot Max Neukirchner. Mit seinem Unternehmen Top Superbike bietet er unter anderem ein Training auf der deutschen Grand Prix-Strecke an. «Erlebe den Sachsenring hautnah beim TrackDay am 10. und 11.06.2025», wirbt der Sachse, «egal ob Rookie oder erfahrener Racer. Wir bieten megaviel Fahrzeit, kleine Gruppen für maximale Performance und das Coaching unseres erfahrenen Teams.» Wer dann noch nicht genug hat, kann weiterfahren. «Lass den Alltag hinter dir und genieße zwei Tage auf dem Autodrom Most – stressfrei, aber mit vollem Grip», so die Verantwortlichen von Top Superbike. «Wann? Am 17. und 18. September 2025.»

Öffnungszeiten motorwelt Schleizer Dreieck 2025

Die motorwelt Schleizer Dreieck öffnet auch 2025 immer an den Wochenenden zwischen Ostern und dem 3. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Zusätzliches Besucherpotenzial bieten sich an den bundesweiten Feiertagen innerhalb des genannten Zeitraums an. Natürlich besteht auch immer die Möglichkeit für interessierte Gruppen, nach einer Voranmeldung individuelle Lösungen zu finden.

Zurück im Spiel

Dominik Rubin, der schon Erfolge in der IDM Superbike feiern konnte, ist nach längerer Familien-Auszeit zurück. «Nach einem spontanen Intensivtraining mit meinem alten Weggefährten Christof Höfer und vielen wichtigen Gesprächen mit meinen Supportern, Sponsoren und meiner Family werde ich dieses Jahr versuchen, die starke (BMW-) Konkurrenz in der Pro Superstock 1000-Klasse mit unserer von Daniel Rubin aufgebauten Rubin-R1 ordentlich aufzumischen», so sein Plan. «Jürgen Gehring wird mich, wie immer, auch beim Saisonstart am letzten Mai-Wochenende zum legendären Schleizer Dreieck begleiten. Zum Projekt: Yamaha back to the Podium.»

Lernen vom Meister

Zusätzlich gibt es anlässlich der Track Days in Mirecourt an Ostern (19.-20.4.2025) die Möglichkeit, sich von Langstrecken-WM-Pilot und IDM Supersport-Meister von 2015 Jan Bühn exklusiv einzeln oder in kleiner Gruppe coachen zu lassen. Der Umfang beinhaltet sowohl einen praktischen Teil auf der Strecke als auch die anschließende Analyse mit der entsprechenden Erklärung.

Teilnehmer, die am Track Day teilnehmen, melden sich mit dem Nennformular für das jeweilige Coaching an. Während der Lehrgang in der Gruppe mit maximal fünf Fahrern für Einsteiger 20 Euro je Turn kostet, beträgt die VIP- Einzelbetreuung 90 Euro je Turn für ambitionierte Piloten. Diese erhalten anhand der Video-Analyse mit anschließender Besprechung der Streckenlinie, Körperhaltung, Blickführung und Fahrverhalten wertvolle Tipps zur Verbesserung ihres Fahrverhaltens. Insgesamt stehen an jedem Tag des Wochenendes mindestens fünf Fahreinheiten zu je 20 Minuten und eine Open-Pitlane-Einheit am Sonntag mit viel Fahrzeit auf dem Zeitplan der beiden Track Days. Die Anmeldung zum Coaching erfolgt direkt bei jan.buehn@web.de auf dem Nennformular. Weitere Infos unter www.jan-buehn.de Alle weiteren Infos zur Veranstaltung sind auf der Homepage unter www.klassik-motorsport.com hinterlegt.

Schneller Nachwuchs

Am kommenden Wochenende ist ihm Rahmen der WorldSBK auch der Norther Talent Cup in Assen dabei. Bei den Testfahrten in Oschersleben war der Deutsche Fynn Kratochwil mit einer Zeit von 1.35,898 Minuten der schnellste Pilot auf der Strecke. «Es war sehr, sehr durchwachsenes Wetter», schilderte er, «aber am ersten Tag habe ich mich relativ gut mit der Strecke zurechtgefunden und war am Ende Zweiter. Am zweiten Tag hat es zwar zunächst geregnet, aber danach war ich in jeder Session Erster mit gutem Vorsprung. Insgesamt haben wir im Team sehr gut zusammenarbeitet und es war ein sehr guter Test. Ich bin gut vorbereitet auf das erste Rennen und die Saison und freue mich schon, mit meinem Team in Assen anzugreifen.» Hinter Kratochwil platzierte sich der Belgier Lorenzo Pontillo auf dem zweiten Rang, gefolgt von Thias Wenzel. Der 16-Jährige, der unter den Deutschen der einzige Pilot mit bereits einem Jahr Erfahrung im NTC ist, fasste zusammen: «Der Test war in Ordnung, die Wetterverhältnisse aber schwierig und die Temperatur nicht optimal.» Der Kiefer Racing Pilot kam dennoch gut mit der Strecke zurecht und konnte viel ausprobieren. «Ich bin auch im Nassen gefahren, weil es für Assen wichtig sein kann. In den zwei Rennsimulationen bin ich die meiste Zeit mit meiner Teamkollegin Anina Urlaß gefahren.»