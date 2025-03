IDM News: Neue Kawasaki, Weltreise und neue Jobs

Milan Merckelbagh dockt in der EWC an

Zahlreiche Piloten haben bereits ihre Anmeldeformulare bei der IDM eingereicht und die Vorbereitungen nehmen an Fahrt auf. Bis zu den ersten Meisterschaftspunkten dauert es aber noch bis Mai.

Im Team von Emil Weber gibt es frisches Material, ein Neuzugang jettet um die Welt und neben der IDM Superbike ist auch wieder die Langstrecken-Weltmeisterschaft ein Thema.

Göttlicher: Kawasaki statt Triumph

Er fuhr auf der Triumph Daytona Street Triple RS gleich in seiner ersten kompletten IDM Supersport-Saison 2024 zwei Mal aufs Podium. Für 2025 wechselt Luca Göttlicher vom Team Hertrampf ins Kawasaki-Team von Emil Weber. Weber hat damit laut idm.de seinen Wunschkandidaten an Bord. 2023 konnte der Bayer aus Schwifting nur in der zweiten Saisonhälfte fahren, weil er vorher nicht die erforderlichen 16 Jahre alt war. Teamchef Emil Weber stellt ihm jetzt die neue Ninja 636 hin – wie sie auch in der Weltmeisterschaft gefahren wird. «Wir haben mehr Potential als mit dem bisherigen Motorrad», so Weber, «jetzt ist vieles neu, aber schon beim ersten Test waren wir auf Augenhöhe mit der alten ZX-6R. Da wird noch einiges gehen. Im März geht die Arbeit in Valencia weiter.» Bis dahin lässt der Schweizer Emil Weber in Abstimmung mit Kawasaki Deutschland auch einen zweiten Teamfahrer einchecken.

Merckelbagh: IDM plus EWC

Der Niederländer Milan Merckelbagh ist in der IDM Saison 2025 nicht nur für das Superbike-Team von Werner Daemen am Start, sondern wird auch bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft antreten. «Ich freue mich sehr darauf, wieder mit dem Team JMA Racing 34 bei Endurance World Championship mitzufahren», freut sich der BMW-Pilot. «Nach meinem Debüt im letzten Jahr hatte ich ein tolles Timing mit diesem Team und wir haben zusammen großartige Ergebnisse erzielt. Ich erwarte dieses Jahr einen großen Schritt,sowohl für mich als Fahrer als auch für das Team. Wir hatten unseren ersten Test in Alcarras und wir bereiten uns auf die 24 Stunden von Le Mans vor.»

Tulovic: Pendelt zwischen IDM und MotoGP

Lukas Tulovic meldete sich zuletzt vom Chang International Circuit Buriram in Thailand. «Mal schnell für eine Woche nach Thailand geflogen zum MotoGP-Saisonauftakt für Sky Sport», berichtete Lukas Tulovic, der in diesem Jahr in der IDM Superbike für das Ducati-Team von Matthias Moser antritt. «Trotz Jetlag, knapp 40 Grad und langen Arbeitstagen hat es eine Menge Spaß gemacht. Danke an Lisa, Nico, Thomas die vor Ort mit dabei waren und danke an euch fürs Einschalten.» In ein paar Tage geht es schon weiter mit dem zweiten Rennen in Argentinien.

DMSB: Allerlei Jobs im Angebot

Der Deutsche Motor Sport Bund in Frankfurt sucht personelle Verstärkung. Das Team in der Geschäftsstelle besteht aus circa 30 Mitarbeitern, die sich mit viel Einsatz und Engagement für den Erfolg des deutschen Motorsports einsetzen. «Aktuell sind beim Dachverband der deutschen Motorsportler eine Stelle im Bereich Finanzservices (m/w/d) zu besetzen, zwei Stellen im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes sowie ein Schülerpraktikum. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung», vermeldete der DMSB.