IDM News: Clubbing, Party und mehr Kontrollen

Aktuell dürfte der eine oder andere Frühlingsgefühle kriegen. Doch bis zum ersten IDM-Lauf in Oschersleben dauert es noch bis Mai. Was los ist bei der IDM, in Bayern und beim DMSB.

Langsam, aber sicher erwachen auch die Rennstrecken in Deutschland und den Nachbarn wieder aus dem Winterschlaf. Bei der IDM wird zukünftig mehr kontrolliert, in Bayern wird gefeiert und beim DMSB wird weiter digitalisiert.

Mehr Kontrolle im Paddock

Messen, auswerten, Rückschlüsse ziehen. Dank der Firma Amerschläger P4 und ihrem Leistungsprüfstand können die Technischen Kommissare die Motorräder ab jetzt tiefer unter die Lupe nehmen. Das deutsche Unternehmen aus Kempten im Oberallgäu wird Partner der IDM. Im Rahmen der Partnerschaft wird speziell für die IDM ein Prüfstand in einen mobilen Anhänger eingebaut, der bei den Rennen vor Ort für exakte Leistungsmessungen sorgt. «Er liefert den Technischen Kommissaren schnellstmöglich exakte Ergebnisse, wobei unsere Konzentration zunächst auf den Überprüfungen der Motorräder aus der neuen Sportbike-Klasse liegt», sagte IDM-Serienmanager Normann Broy auf idm.de über den Zugewinn. An der Spitze des 1983 gegründeten Unternehmens Amerschläger P4 steht seit knapp fünf Jahren der ehemalige Rennfahrer Richard Speiser. «Als langjähriger Motorsportler weiß ich», so seine Meinung, «wie entscheidend exakte Leistungsdaten für die optimale Abstimmung eines Motorrads sind. Unsere Prüfstände liefern präzise und reproduzierbare Ergebnisse – genau das, was die Fahrerinnen und Fahrer für einen fairen Wettbewerb brauchen. Wir freuen uns, die IDM mit unserer Technik zu unterstützen.» Der mobile Prüfstand wird während der Saison bei ausgewählten Rennen zum Einsatz kommen und allen Teams die Möglichkeit bieten, ihre Maschinen unabhängig testen zu lassen.

DMSB-Clubbing

Der DMSB RaceClub, betrieben von SKH Sports, wird um eine Android-App erweitert: Die App ist ab sofort erhältlich. Diese Erweiterung komplettiert das bestehende Angebot für Smartphone-Nutzer und macht die Vorteile des RaceClubs noch zugänglicher. Exklusive Vorteile für DMSB Lizenzinhaber. Die kostenlose App richtet sich an volljährige Motorsportler mit aktiver DMSB-Lizenz. Sie ermöglicht einen direkten Zugang zu Rabatten und Sonderkonditionen bei Partnern aus der Motorsportwelt. Nutzer können durch Angebote stöbern und Produkte für den Motorsport-Alltag finden. Das Spektrum reicht von Ausrüstung über Dienstleistungen bis zu Lifestyle-Produkten. Es werden kontinuierlich neue Marken und Produkte hinzugefügt, um die Vielfalt für die Mitglieder zu erhöhen. Die DMSB RaceClub App ist kostenlos im Google Play Store sowie im Apple App Store verfügbar.

Hockenheim-Anmeldung

Am Karsamstag werden auf dem Hockenheimring traditionell die 1000 Kilometer unter die Motorrad-Räder genommen. Die Einschreibung läuft zum ersten Rennen des Deutschen Langstrecken Cup, in Kooperation mit dem DMV e.V. und BMC e.V. Gefahren wird am 19. April 2025. Teilnahme: 1350 Euro je Team plus optional 150 Euro je Boxenstreifen. Die Vergabe der Startplätze und Boxenplätze erfolgt nach Nennungseingang. Boxen können nur als ganzer Streifen gemietet werden. Sobald alle Boxenstreifen vergeben sind, müssen später nennende Teams sich selbständig untermieten. First come – first serve. Nennungsschluss ist, wenn alle Plätze vergeben sind, spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung. Es gilt das Reglement des DMSB für den DLC.

Party in Bayern

Die bayerische Gemeinde Obing feiert am 10. und 11. Mai 100 Jahre Motorrad-Rennfahrer-Tradition. Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister aus dem Ort werden vorgestellt, darunter auch den vierfachen IDM Superbike-Champion Markus Reiterberger. Bereits 1925 versuchte sich Karl Freilinger aus Obing auf seiner AJS als Motorrad-Rennfahrer und bestritt dabei Rennen gegen nationale und internationale Motorradbegeisterte. Die Liste namhafter Fahrer ist lang: Franz Wimmer, die Brüder Sepp und Fredl Huber. In diesem Fahrwasser gelang es Adi Stadler 1987 den Europameistertitel in der 125 ccm Klasse nach Obing zu holen und in der Weltmeisterschaft erfolgreich zu sein. Bei 115 Weltmeisterschaftsläufen in den Klassen 125 ccm und 250 ccm war Stadler am Start. Thomas Reiterberger machte im Speedway auf sich aufmerksam. Nach Markus Ober (Deutscher Meister 250 ccm) ist es nun Markus Reiterberger, der es als Rennfahrer aus dem Chiemgauer Dorf zu vier deutschen Meistertiteln und internationalen Erfolgen bis aktuell in die FIM-Endurance-Word-Championship schaffte. Am 10. und 11. Mai 2025 werden die vergangenen 100 Jahre der Motorrad-Renn-Legenden aus Obing gebührend gefeiert. Das Event findet am 10. Mai (ab 14 Uhr) und 11. Mai (ab 9 Uhr) im Milchprüfringgebäude, Obüzstraße 2 in Obing statt.