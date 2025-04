IDM News: Neuer Name, neuer Lesestoff und neue Fahrer

Der IDM-Lauf am Nürburgring findet einen neuen Namensgeber. Im Angebot ist eine Lederkombi aus der Langstrecken-WM, der DMSB veröffentlicht die neue Nachtlektüre und Kawasaki hat neuen Nachwuchs.

Auf internationaler Ebene wurden schon die ersten Punkte verteilt. Am kommenden Wochenende geht die Niederländischen Meisterschaft in Assen los. Die IDM startet in sechs Wochen in Oschersleben. Bis dahin gibt es noch viel zu tun.

IDM-Marketing

Zum ersten Mal in der Geschichte der IDM gibt es vom 05. bis zum 07. September 2025 einen Namenssponsor für eine Veranstaltung. Die Rennen in der Eifel werden offiziell unter der Bezeichnung «Öhlins-IDM-Lauf am Nürburgring» ausgetragen. «Mit dem Titelsponsoring auf dem Nürburgring ist ein emotionaler Imagetransfer garantiert der in den goldenen Gabeln seinen Ursprung hat», sind sich die Verantwortlichen auf idm.de sicher. «Obligatorisch bietet Suspension-Spezialist Öhlins bei allen Events einen Fahrwerkssupport für die Racing Teams an. Am Fuße der Nürburg wird am ersten September-Wochenende aber das ganz große Programm aufgefahren. Der schwedische Hersteller, der seinen deutschen Sitz nur einen Steinwurf von der legendären Rennstrecke entfernt hat, zeigt im Fahrerlager unter anderem das komplette Fahrwerksangebot für Supersport-Motorräder bis hin zum Adventure-Bike. Für IDM-Serienmanager Normann Broy ist das die richtige Entwicklung. «Wir freuen uns, dass wir Öhlins mit dem Projekt Titelsponsoring begeistern konnten. Das ist eine gute Sache und am Ende profitieren alle Seiten davon. Vielleicht beginnt ja damit auch eine neu Ära.»

Winterschlussverkauf

Marco Fetz, der neben seinem Start in der Langstrecken-Weltmeisterschaft auch immer mal wieder in der IDM Superbike auftaucht, hat was Schickes im Angebot. «Ich verkaufe meine benutzte, sturzfreie Schwabenleder-Lederkombi aus meiner Langstrecken-Weltmeisterschaft Saison 2024», lautet sein Angebot. «Die Lederkombi hat keinerlei Kratzer oder ähnliche Beschädigungen. Sie wurde im März 2024 neu bei der Firma Schwabenleder hergestellt. Verkauft wird die Lederkombi ohne Airbag. Ich bin ca. 190cm groß, 80kg schwer und sportlich gebaut. Die aktuell angebrachten Patches können gerne bei Schwabenleder nach Rücksprache entfernt oder abgeändert werden. Ebenso können leichte Maßänderungen vorgenommen werden. Die Knieschleifer sind ebenfalls nicht im Kauf mit beinhaltet. Mit dem Kauf unterstützen Sie mich in meiner Saison 2025. Die Lederkombi kann gerne vor Ort anprobiert werden.» Alles weitere bei kleinanzeigen.

Frischer Lesestoff

Der DMSB hat die Handbücher für die Saison 2025 veröffentlicht. Die digitale Ausgabe für den Automobil- und Kartsport sowie das PDF-Exemplar für Motorradsport stehen zum kostenlosen Download auf der Homepage des Motorsport-Dachverbandes zur Verfügung. Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht der DMSB seine Handbücher mit Blick auf die Ziele des Verbandes in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit grundsätzlich in digitaler Form. Durch die Veröffentlichung im gängigen A4-Format können einzelne Reglements bei Bedarf unkompliziert zu Hause ausgedruckt werden. Als weiterer Service können disziplinspezifische Reglements mit nur einem Klick unter www.dmsb.de/handbuch als Gesamtdatei heruntergeladen werden. Zudem gibt es als zusätzlichen Service ab voraussichtlich Ende März für alle Interessenten auch die Möglichkeit, die DMSB-Handbücher in gedruckter Form zu erwerben. Weitere Informationen zum Bestellvorgang finden Sie in den nächsten Wochen auf www.dmsb.de/handbuch

Zweiter Neuzugang

Emil Weber will sich in diesem Jahr mit seinem Kawasaki-Team ganz auf die IDM Supersport konzentrieren. Dafür hat er sich mit Valentino Herrlich noch einen zweiten Fahrer ins Team geholt. «Eigentlich wollte ich einen jungen Fahrer und einen erfahreneren aus der Weltmeisterschaft haben», erklärte der Teamchef auf idm.de. «Und was ist jetzt passiert? Ich habe mit dem 17-jährigen Luca Göttlicher schon seit Februar meinen Wunschkandidaten an Bord. Er kennt alle Strecken und ist schwer motiviert. Aber der zweite Fahrer kommt nicht aus der WM, sondern es ist Valentino Herrlich, der sogar erst 16 Jahre ist und vor seiner ersten IDM-Saison steht. Es ist komplett anders gekommen, aber inzwischen bin ich sogar sehr glücklich über die Konstellation.» Gemeinsam war man schon in Valencia unterwegs. Der nächste Test soll im April in Oschersleben stattfinden.